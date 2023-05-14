Мемы о финале "Евровидения-2023": "Павел Зибров" от Хорватии и неугомонные руки Юлии Саниной

Украинцы с юмором отреагировали на конкурс этого года.
В ночь на 14 мая в Ливерпуле, Великобритания, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2023".
Победу в этом году одержала Швеция, которую с композицией Tattoo представляла исполнительница Loreen. А вот участник от Украины, дуэт TVORCHI, занял шестое место, получив от жюри и зрителей 243 балла.
Тем временем украинцы, как по традиции, придумали немало мемов и фотожаб на тему "Евровидения-2023". В Сети хвалили украинское ПВО, сравнивали некоторых конкурсантов и не давали расстраиваться, что TVORCHI заняли не первое место.
Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные мемы о финале "Евровидения-2023", который состоялся в Ливерпуле от имени Украины.
Многие пользователи сравнивали участников конкурса и находили кого-то похожего. Вот, например, представитель Сан-Марино, по мнению пользователей, оказался "Сергеем Притулой".
А вот солист хорватской группы Let3, который спел о "подлом маленьком психопате" стал похуделым "Павлом Зибровым".
Также в Сети показали реакцию украинцев, которые узнали знакомые им места. Отмечается, что финал Украина смотрела куда повнимательнее, чем полуфиналы.
Не обошли вниманием и то, что Россия нанесла ракетный удар по Украине в то время, когда в Великобритании проходил финал "Евровидения-2023". Украинцы собирались "голосовать" за ПВО и смотрели конкурс в коридоре.
Кстати, пользователи тоже шутили на тему, что свои голоса будут отдавать за представителя той страны, которая больше всего помогла Украине оружием.
В итоге победу одержала Швеция. Хотя мнения пользователей разделились. Кто-то был убежден, что должна победить Финляндия, которая завоевала наибольшее количество баллов от зрителей.
Однако украинцы не очень расстроилась, что выиграла именно Швеция, ведь в 2024 году "Евровидение" тоже будет в сине-желтом цвете.
Кстати, немного мемов досталось и ведущим "Евровидения-2023", в частности Юлии Саниной. Бдительный пользователь заметил, как певица перебирала руками, и добавил к этому моменту немного юмора.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
@adamovartur руки Саниной живут собственной жизнью! #eurovision2023 ♬ Comedy Scenes — Comical, stupid, silly, loose, comical, farce(1295330) — Ponetto
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