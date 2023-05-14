Мемы о финале "Евровидения-2023": "Павел Зибров" от Хорватии и неугомонные руки Юлии Саниной

Украинцы с юмором отреагировали на конкурс этого года.

В ночь на 14 мая в Ливерпуле, Великобритания, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

Победу в этом году одержала Швеция, которую с композицией Tattoo представляла исполнительница Loreen. А вот участник от Украины, дуэт TVORCHI, занял шестое место, получив от жюри и зрителей 243 балла.

Тем временем украинцы, как по традиции, придумали немало мемов и фотожаб на тему "Евровидения-2023". В Сети хвалили украинское ПВО, сравнивали некоторых конкурсантов и не давали расстраиваться, что TVORCHI заняли не первое место.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные мемы о финале "Евровидения-2023", который состоялся в Ливерпуле от имени Украины.

Многие пользователи сравнивали участников конкурса и находили кого-то похожего. Вот, например, представитель Сан-Марино, по мнению пользователей, оказался "Сергеем Притулой".

Участник из Сан-Марино стал "Сергеем Притулой" / Фото: Фото из социальных сетей

А вот солист хорватской группы Let3, который спел о "подлом маленьком психопате" стал похуделым "Павлом Зибровым".

Павла Зиброва сравнили с хорватом / Фото: Фото из социальных сетей

Также в Сети показали реакцию украинцев, которые узнали знакомые им места. Отмечается, что финал Украина смотрела куда повнимательнее, чем полуфиналы.

Мем о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Не обошли вниманием и то, что Россия нанесла ракетный удар по Украине в то время, когда в Великобритании проходил финал "Евровидения-2023". Украинцы собирались "голосовать" за ПВО и смотрели конкурс в коридоре.

Мэм о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Мем о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Мем о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Кстати, пользователи тоже шутили на тему, что свои голоса будут отдавать за представителя той страны, которая больше всего помогла Украине оружием.

Мем о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Мем о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

В итоге победу одержала Швеция. Хотя мнения пользователей разделились. Кто-то был убежден, что должна победить Финляндия, которая завоевала наибольшее количество баллов от зрителей.

Мэм о финале "Евровидения-2023" / Фото: Фото из социальных сетей

Фаворитами еврофанатов были три страны / Фото: Фото из социальных сетей

Однако украинцы не очень расстроилась, что выиграла именно Швеция, ведь в 2024 году "Евровидение" тоже будет в сине-желтом цвете.

Флаг Швеции сине-желтого цвета / Фото: Фото из социальных сетей

Кстати, немного мемов досталось и ведущим "Евровидения-2023", в частности Юлии Саниной. Бдительный пользователь заметил, как певица перебирала руками, и добавил к этому моменту немного юмора.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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