Мемы о финале "Евровидения-2024": Nemo "украли" шубу в Go_A, а "Олег Винник" засветился в зале

В ночь на 12 мая в Мальме, Швеция, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

В этом году победу одержала Швейцария и ее представитель Nemo с песней The code, который от судей и зрителей получил 591 балл. А Украина по результатам голосования заняла третье место.

Между тем, во время песенного конкурса не обошлось без курьезных моментов. В частности, украинцы уже успели сделать множество мемов о "Евровидении-2024", где вспомнили участницу "Евровидения-2021" Go_A, разбитый кубок победителя и свои искалеченные нервы после ночных переживаний.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные мемы о финале "Евровидения-2024", которое состоялося в Мальме, Швеция.

Традиционно "Евровидение-2024" началось уже поздно вечером и длилось первую половину ночи. Так что еврофаны должны были отложить сон на потом, чтобы болеть за Украину и в результате изрядно перенервничать из-за этого. Свое состояние украинцы описали в довольно красноречивых картинках.

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Также в Сети украинцы вспомнили тех, кто сначала хейтил "Евровидение-2024" и наших участниц, а затем "переобулся" и стал ярым поклонником украинских представительниц.

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Пользователи просто не могли обойти мемы о россиянах, а точнее их отсутствии на сцене. Так, обычный скриншот из выступления Армении приобрел новые яркие для украинцев смыслы.

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Изрядно досталось выступлению нынешнего представителя Германии Исааку. Некоторым украинцам показалось, что конкурсант слишком много использовал огня в своем номере на сцене.

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Кстати, еврофаны внимательно следили не только за сценой и выступлениями, но и зрителями в зале. Так что даже нашли "Олега Винника".

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Многие шутки полетели в сторону победителя Nemo. В частности, его шубы и конфуза, произошедшего в прямом эфире. Так, исполнитель нечаянно разбил хрустальный кубок сразу после его вручения. Поэтому еврофаны предложили в качестве трофея дарить что-то гораздо полезнее и крепче, например, киевский торт.

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Мемы о "Евровидении-2024"

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о самых громких скандалах на "Евровидении-2024" и чем они закончились.

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