Мемы о финале "Евровидения-2024": Nemo "украли" шубу в Go_A, а "Олег Винник" засветился в зале

Украинцы наделали шума в Сети фотожабами после конкурса.
В ночь на 12 мая в Мальме, Швеция, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2024".
В этом году победу одержала Швейцария и ее представитель Nemo с песней The code, который от судей и зрителей получил 591 балл. А Украина по результатам голосования заняла третье место.
Между тем, во время песенного конкурса не обошлось без курьезных моментов. В частности, украинцы уже успели сделать множество мемов о "Евровидении-2024", где вспомнили участницу "Евровидения-2021" Go_A, разбитый кубок победителя и свои искалеченные нервы после ночных переживаний.
Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные мемы о финале "Евровидения-2024", которое состоялося в Мальме, Швеция.
Традиционно "Евровидение-2024" началось уже поздно вечером и длилось первую половину ночи. Так что еврофаны должны были отложить сон на потом, чтобы болеть за Украину и в результате изрядно перенервничать из-за этого. Свое состояние украинцы описали в довольно красноречивых картинках.
Также в Сети украинцы вспомнили тех, кто сначала хейтил "Евровидение-2024" и наших участниц, а затем "переобулся" и стал ярым поклонником украинских представительниц.
Пользователи просто не могли обойти мемы о россиянах, а точнее их отсутствии на сцене. Так, обычный скриншот из выступления Армении приобрел новые яркие для украинцев смыслы.
Изрядно досталось выступлению нынешнего представителя Германии Исааку. Некоторым украинцам показалось, что конкурсант слишком много использовал огня в своем номере на сцене.
Кстати, еврофаны внимательно следили не только за сценой и выступлениями, но и зрителями в зале. Так что даже нашли "Олега Винника".
Многие шутки полетели в сторону победителя Nemo. В частности, его шубы и конфуза, произошедшего в прямом эфире. Так, исполнитель нечаянно разбил хрустальный кубок сразу после его вручения. Поэтому еврофаны предложили в качестве трофея дарить что-то гораздо полезнее и крепче, например, киевский торт.
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о самых громких скандалах на "Евровидении-2024" и чем они закончились.
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