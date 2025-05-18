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Мемы о финале "Евровидения-2025": Klavdia Petrivna от Испании и разочарование в голосовании
Украинцы традиционно с юмором отреагировали на финал "Евровидения" и наделали кучу мемов и фотолягушек.
В швейцарском городе Базель в ночь на 18 мая отгремел 69-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение".
В этом году победу одержала Австрия. Страну представлял певец JJ с песней Wasted Love. Тем временем Украина заняла 9 место, завоевав в сумме 218 голосов от судей и жюри.
Среди украинцев есть немало фанатов "Евровидения". Они не удержались и уже, как по традиции, наделали немало фотолягушек о гранд-финале конкурса. Редакция сайта ТСН.ua собрала самые интересные мемы о "Евровидении-2025".
Конечно, еврофанаты не обошли вниманием погоду в мае. Когда обычно в этом месяце уже тепло, то сейчас это все изменчиво. Пользователи отметили, что победители "Евровидения-2024" Nemo своим образом передали все настроение мая, когда не знаешь, что одеть. В частности, артисты выступали в вечернем платье и в теплой шапке.
Бдительные еврофанаты бросили глаз на выступление Украины. В конце номера солист группы Ziferblat стал посреди прожекторов, что демонстрировали крылья птицы. Все бы ничего, но у перфекционистов дергался глаз. Дело в том, что певец Даниил Лещинский стоял не по центру крыльев, а немного справа.
А вот Испания в этом году отправила свою "Klavdia Petrivna". Представительница страны в начале номера представала в немалой шляпе, что скрывала лицо. Украинцам сразу пришла в голову Klavdia Petrivna, которая делала так же.
Кстати, после нацотбора на Ziferblat посыпались немало критики, мол, это будет первый год, когда Украина не попадет в гранд-финал. Впрочем, так происходит каждый год. Пользователи пошутили, что украинцы сначала критикуют своего представителя, а потом упорно поддерживают.
Досталось немного и представителю Италии. Дело в том, что исполнитель замазал лицо белым гримом. Пользователи шутили, что именно такого цвета и у них кожа, когда они съедают салат не первой свежести.
Но итальянцу нечего жаловаться, в отличие от Франции. У представительницы страны главным реквизитом был песок. Еврофанаатам это очень уж напомнил лоток кошки.
Но больше всего пользователи шутили о финальных результатах голосования. Как оказалось, многие были недовольны конечной таблицей баллов. Кстати, в этом году результаты судейского и зрительского голосования кардинально отличались.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о результате голосования конкурса. Предлагаем ознакомиться, какие места заняли страны-участницы в финале "Евровидения-2025".