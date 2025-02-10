Мемы о нацотборе на "Евровидение-2025": "член" Екатерина Павленко и разъяренная Руслана с плетями

В субботу, 8 февраля, отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2025", где первое место завоевала группа Ziferblat.

Сеть уже просто разразилась шутками. Пользователи наделали кучу мемов о звездах, финалистах и ведущих. Конечно, не обошли вниманием солистку Go_A Екатерину Павленко, которая попросила вместо "членкини" называть ее "членом". Также пользователи оценили выступление певицы Русланы с плетями не только в певческом плане.

Редакция сайта ТСН.ua собрала мемы о нацотборе на "Евровидение-2025". Предлагаем немного зарядиться позитивным настроением.

В этом году оглашение победителя было без интриги. Дело в том, что можно было посчитать, что Ziferblat победит, ведь MOLODI не хватало одного балла. Тем не менее, ведущие тянули интригу до последнего. А пользователь тем временем опубликовал фото Ziferblat, где два участника группы волнуются, а один улыбается, ведь все успел посчитать.

Мэм о нацотборе на "Евровидение-2025"

Еще пользователи обратили внимание, что в этом году немного нарушилась традиция – после нацотбора не было громких скандалов.

Мем о нацотборе на "Евровидение-2025"

Конечно, высказались и о победителях конкурса.

Мэм о нацотборе на "Евровидение-2025"

Стала героиней мемов и певица Руслана, которая выступала на сцене с плетями. Пользователи предположили, что именно так "мама возвращается после родительского собрания".

Мем о нацотборе на "Евровидение-2025"

Досталось и ведущему Василию Байдаку, а точнее его костюму.

Мем о нацотборе на "Евровидение-2025"

Пользователи также не упустили вниманием внешний вид участников группы MOLODI.

Мэм о нацотборе на "Евровидение-2025"

А вот Екатерина Павленко сама о себе пошутила.

Мем о нацотборе на "Евровидение-2025"

Мем о нацотборе на "Евровидение-2025"

Напомним, Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat. Предлагаем узнать, что известно о коллективе, который победил на нацотборе.

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