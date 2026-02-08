Мемы о нацотборе на "Евровидение-2026": героическая выдержка "Дії" и "Буданов" среди участников

Финалистки нацотбора на "Евровидение-2026"

В субботу, 7 февраля, отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2026", где победила певица LELÉKA.

Традиционно после финала нацотбора Сеть пестрит не только впечатлениями от выступлений участников, но и мемами и фотожабами. К примеру, "Дія" героически выдержала наплыв еврофанатов, которые спешно голосовали за фаворитов, а кто-то заприметил "Кирилла Буданова" среди финалистов. Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку самых забавных шуток.

Еврофанаты не удержались от шуток о "Дія", где можно голосовать за фаворита. Дело в том, что в 2024 году приложение не выдержало нагрузки и просто не работало. Поэтому, тогда не удалось выбрать победителя нацотбора в тот же вечер. А в этом году "Дія" героически выдержала наплыв еврофанатов.

В этом году "Дія" выдержала наплыв еврофанатов

Все же молитвы помогли

Немало шуток было и о финалистах нацотбора, которые уже не первый год пытаются попасть на конкурс. В частности, в песне Monokate "ТУТ" обратили внимание на такие строки: "І ти тут, і я тут, а його немає". Ефрованаты пошутили, что и Monokate здесь, и Jerry Heil здесь, а MELOVIN нет.

Тройка не собралась

Также не впервые участвует в нацотборе KHAYAT. Еврофанаты шутят, что пора его уже отправить на конкурс, иначе будет как в Молдове, когда Tudor Bumbac ежегодно пытается попасть на "Евровидение".

KHAYAT не теряет надежды попасть на "Евровидение"

Конечно же, в реалиях войны и на эту тему тоже были шутки. Jerry Heil летала над сценой, и на экране транслировалось множество изображений артистки. Пользователи пошутили про "Шахеды", которые пытается сбить ПВО.

Какие времена - такие и шутки

Какие времена - такие и шутки 2.0

Вообще, Jerry Heil досталось немало шуток: и о 12 баллах от Ватикана, и о словах "Господи, Господи, Господи Боже, ти один нам допоможеш".

12 баллов от Ватикана Jerry Heil однозначно получила бы

Но Jerry Heil попыталась

Jerry Heil разбирается в украшениях

Досталось и судьям. В этом году у членов жюри не было большого общего стола. Вместо этого рядом с каждым стоял маленький. Некоторым по форме он напоминал кальян.

Так вот почему убрали общий стол

Еврофанаты тоже обратили внимание на моменты на сцене. Например, барабанщик группы Molodi в моменте держал руку на сердце. Пользователи шутили, что в этот момент у него в наушниках играл гимн Украины.

Правильно расставил приоритеты

А некоторые пользователи обратили внимание, что на сцене появился "Кирилл Буданов". Еврофанатам бэк-вокалист KHAYAT был ну очень на него похож.

Не удалось остаться незамеченным

Не обошли вниманием и тему плагиата. Valeriya Force, похоже, вдохновилась чужим костюмом.

Похоже, немного вдохновилась

А вот LELÉKA вообще использовала в номере беспроигрышный вариант. Дело в том, что некоторые элементы в выступлении артистки напоминали те, которые были в свое время у Джамалы, когда та участвовала в "Евровидении-2016" и победила.

Похоже, немного вдохновилась 2.0

Напомним, 7 февраля отгремел нацотбор на "Евровидение-2026". Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошел конкурс. Например, судью Руслану заподозрили в нарушении правил, а финалистка Jerry Heil возмутилась, что ее выступление не показали полностью.