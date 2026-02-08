ТСН в социальных сетях

Гламур
939
3 мин

Мемы о нацотборе на "Евровидение-2026": героическая выдержка "Дії" и "Буданов" среди участников

Традиционно украинцы придумали немало мемов о финале нацотбора и фотожаб.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Финалистки нацотбора на "Евровидение-2026"

Финалистки нацотбора на "Евровидение-2026"

В субботу, 7 февраля, отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2026", где победила певица LELÉKA.

Традиционно после финала нацотбора Сеть пестрит не только впечатлениями от выступлений участников, но и мемами и фотожабами. К примеру, "Дія" героически выдержала наплыв еврофанатов, которые спешно голосовали за фаворитов, а кто-то заприметил "Кирилла Буданова" среди финалистов. Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку самых забавных шуток.

Еврофанаты не удержались от шуток о "Дія", где можно голосовать за фаворита. Дело в том, что в 2024 году приложение не выдержало нагрузки и просто не работало. Поэтому, тогда не удалось выбрать победителя нацотбора в тот же вечер. А в этом году "Дія" героически выдержала наплыв еврофанатов.

В этом году "Дія" выдержала наплыв еврофанатов

В этом году "Дія" выдержала наплыв еврофанатов

Все же молитвы помогли

Все же молитвы помогли

Немало шуток было и о финалистах нацотбора, которые уже не первый год пытаются попасть на конкурс. В частности, в песне Monokate "ТУТ" обратили внимание на такие строки: "І ти тут, і я тут, а його немає". Ефрованаты пошутили, что и Monokate здесь, и Jerry Heil здесь, а MELOVIN нет.

Тройка не собралась

Тройка не собралась

Также не впервые участвует в нацотборе KHAYAT. Еврофанаты шутят, что пора его уже отправить на конкурс, иначе будет как в Молдове, когда Tudor Bumbac ежегодно пытается попасть на "Евровидение".

KHAYAT не теряет надежды попасть на "Евровидение"

KHAYAT не теряет надежды попасть на "Евровидение"

Конечно же, в реалиях войны и на эту тему тоже были шутки. Jerry Heil летала над сценой, и на экране транслировалось множество изображений артистки. Пользователи пошутили про "Шахеды", которые пытается сбить ПВО.

Какие времена - такие и шутки

Какие времена - такие и шутки

Какие времена - такие и шутки 2.0

Какие времена - такие и шутки 2.0

Вообще, Jerry Heil досталось немало шуток: и о 12 баллах от Ватикана, и о словах "Господи, Господи, Господи Боже, ти один нам допоможеш".

12 баллов от Ватикана Jerry Heil однозначно получила бы

12 баллов от Ватикана Jerry Heil однозначно получила бы

Но Jerry Heil попыталась

Но Jerry Heil попыталась

Jerry Heil разбирается в украшениях

Jerry Heil разбирается в украшениях

Досталось и судьям. В этом году у членов жюри не было большого общего стола. Вместо этого рядом с каждым стоял маленький. Некоторым по форме он напоминал кальян.

Так вот почему убрали общий стол

Так вот почему убрали общий стол

Еврофанаты тоже обратили внимание на моменты на сцене. Например, барабанщик группы Molodi в моменте держал руку на сердце. Пользователи шутили, что в этот момент у него в наушниках играл гимн Украины.

Правильно расставил приоритеты

Правильно расставил приоритеты

А некоторые пользователи обратили внимание, что на сцене появился "Кирилл Буданов". Еврофанатам бэк-вокалист KHAYAT был ну очень на него похож.

Не удалось остаться незамеченным

Не удалось остаться незамеченным

Не обошли вниманием и тему плагиата. Valeriya Force, похоже, вдохновилась чужим костюмом.

Похоже, немного вдохновилась

Похоже, немного вдохновилась

А вот LELÉKA вообще использовала в номере беспроигрышный вариант. Дело в том, что некоторые элементы в выступлении артистки напоминали те, которые были в свое время у Джамалы, когда та участвовала в "Евровидении-2016" и победила.

Похоже, немного вдохновилась 2.0

Похоже, немного вдохновилась 2.0

Напомним, 7 февраля отгремел нацотбор на "Евровидение-2026". Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошел конкурс. Например, судью Руслану заподозрили в нарушении правил, а финалистка Jerry Heil возмутилась, что ее выступление не показали полностью.

