Мемы о звездах: Вин Дизель не может без семьи, а грустный Киану Ривз сидит на скамейке

Знаменитости довольно часто становятся героями мемов и фотожаб, которые годами не теряют своей популярности.

Кто-то увидел забавное фото звезды или какую-нибудь эпическую сцену в кинокартине и понеслось. Чего только не придумывают пользователи Сети, чтобы вызвать улыбку. Это и "печальный Киану Ривз", который был просто голоден и ел сэндвич, и "домашний Роберт Паттинсон", которого в таком виде сложно назвать звездой Голливуда, и Вин Дизель, который не может без семьи.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку забавных мемов, героями которых становились популярные знаменитости.

Киану Ривз

Знаменитый канадский актер довольно часто становится героем фотожаб. Впрочем, среди "народного творчества" есть даже легендарный мем. Основанием для фотожабы стало фото Киану, где он якобы сидит грустный на лавочке и ест сэндвич. Снимок даже получил название "печальный Киану".

Мемы о печальном Киану Ривзе

Об актере еще есть один мем, который получил немалую популярность. В частности, пользователи придумали сжать фото Ривза, сделанное на конференции E3. Для мема взяли снимок Киану в полный рост, а рядом разместили актера в "сжатом" виде. Эта фотожаба породила немало забавных сравнений.

Мемы о Киану Ривзе

Вин Дизель

Американский актер стал героем едва ли не всех мемов о семье. Фотожабы с участием Дизеля начались после выхода на экраны фильма "Форсаж". В серии фильмов семья играет немаловажную роль. Тем временем главный герой франшизы Доминик Торетто, которого воплотил на экране Вин Дизель, постоянно говорит о семье и считает ее главным приоритетом в жизни. Такое жизненное кредо главного героя породило немало мемов. В фотожабах появляется изображение Вина Дизеля, где ему достаточно сказать лишь слово "семья", и он сделает все, что угодно.

Мемы о Вине Дизеле

Мэттью Макконахи

Американский актер стал героем мемов благодаря одному кадру из сериала "Настоящий детектив". В одной из сцен персонаж Мэттью нервно курит сигарету с выпученными глазами и напряженным выражением лица. Пользователям Сети это показалось забавным, и они стали придумывать множество фотожаб.

Мэтью Макконахи в сериале "Настоящий детектив" / Фото: Фото из открытых источников

Еще один кадр из сериала "Настоящий детектив" с участием Мэттью стал основой для мемов. Речь идет о сцене, где герой актера сидит за столом и разводит руками.

Мэттью Макконахи в сериале "Настоящий детектив"

Джон Траволта

Американскому актеру тоже повезло стать героем мемов благодаря кинокартине. В ленте "Криминальное чтиво" герой, которого играет Траволта, стоит в черном костюме, разводит руками и смотрит вокруг. в замешательстве Этот кадр из фильма начали использовать для описания жизненных забавных ситуаций, которые вызывают смущение.

Джон Траволта в фильме "Криминальное чтиво"

Роберт Паттинсон

Актер стал героем мемов благодаря фото, где он небритый с завязанными волосами и в спортивном костюме стоит на кухне. Снимок Роберта стал вирусным, ведь он там вообще не похож на звезду Голливуда. Пользователи придумывали ситуации, в которые мог бы попасть Паттинсон в таком "домашнем" виде.

Роберт Паттинсон

Впоследствии пользователи пошли дальше и объединяли фото актера в спортивном костюме с кадрами фильмов, где он играл. Мемы были действительно забавные и жизненные.

Мемы о Роберте Паттинсоне

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Не обделили вниманием пользователи и киносагу "Сумерки", где Паттинсон сыграл главную роль. Правда, здесь ему досталось вместе с его коллегой, актрисой Кристен Стюарт. Пользователи придумывали свою версию развития событий фильма и диалоги главных героев.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Публичные судебные перипетии звездных экс-супругов пользователи тоже не обошли вниманием. Тема скандального развода актеров породила немало мемов. Правда, досталось именно Эмбер. Мощная фан-база Деппа не смогла простить Херд, что она оклеветала их кумира.

Мэм об Эмбер Херд

Анджелина Джоли

Героиней "народного творчества" стала и голливудская актриса Анджелина Джоли. Правда, мемами активно начали делиться украинцы. Приезд знаменитости в прошлом году во Львов стал настоящей неожиданностью. Впрочем, это не помешало выдумщикам сделать множество мемов о прибывшей в украинский город голливудской актрисе. Забавности мемам добавил парень в наушниках, который сидел в кафе и даже не заметил, что в заведение вошла Джоли.

Фото: Фото из открытых источников

Фото: Фото из открытых источников

Фото: Фото из открытых источников

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