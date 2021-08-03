Менеджер МакSим впервые пообщалась с певицей: "Мы и пошутили, и посмеялись"

Менеджер МакSим впервые пообщалась с певицей: "Мы и пошутили, и посмеялись"

Маргарита Соколова рассказала о состоянии исполнительницы.

Менеджер певицы МакSим, которую отключили от ЭКМО, Маргарита Соколова поделилась, что ей впервые удалось пообщаться с артисткой после выхода из медикаментозного сна.

Соколова подтвердила, что исполнительницу отключили от аппарата и она действительно сейчас дышит самостоятельно через кислородную маску:

"Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и по шутили и и посмеялись", — рассказала менеджер звезды.

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Вместе с тем Соколова опровергла информацию о том, что в палате МакSим есть телевизор и врачи возят ее по отделению, чтобы она не скучала:

"В новостях немного преувеличили — телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации — во-первых это запрещено, во-вторых врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов в больнице", — отметила Соколова.

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Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

instagram.com/maksimartist

Недавно в СМИ появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не столь критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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