Виталий Загоруйко

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Участник шоу «Танцы со звездами» Виталий Загоруйко рассказал, как проходит его военная служба, при каких обстоятельствах он мобилизовался и какие усилия пришлось приложить, чтобы попасть на концерт.

Артист признался, что приехать на мероприятие ему было непросто. Для этого пришлось оформлять письма и ходатайства, чтобы получить разрешение от командования. В то же время он подчеркнул, что после выступления вернется к исполнению военных обязанностей. Загоруйко также впервые для «Наедине с гламуром» откровенно рассказал, как именно попал в армию. По его словам, мобилизация прошла не по его собственной инициативе. Однако артист не стесняется этого и уверяет, что понимал рано или поздно окажется на службе.

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«Пришлось очень сложно сюда вырваться. Через письма, через ходатайство и прочее. Завтра вернусь и буду отстаивать наше государство», — рассказал он журналистке Анне Севастьяновой.

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Виталий Загоруйко и Юлия Сахневич

На вопрос об обстоятельствах мобилизации Загоруйко ответил откровенно. Он объяснил, что некоторое время откладывал этот момент, поскольку хотел как можно больше реализоваться в творчестве.

«Меня мобилизовали. Я этого не стыжусь. Потому что я действительно знал, что я там буду. И я этот момент откладывал, потому что хотел максимально большее сделать в искусстве», — отметил артист.

Виталий Загоруйко и Юлия Сахневич

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

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