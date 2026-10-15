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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Меня разрывало": Ефросинина объяснила, почему сочувствовала потере Федишин в халате и с расческой

Звезда оправдалась за свой неуместный внешний вид при обращении к семье артистки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин, Маша Ефросинина

Ирина Федишин, Маша Ефросинина

Украинская ведущая Маша Ефросинина оправдалась за скандальное видео в домашнем халате и с расческой в руках, в котором выражала поддержку певице Ирине Федишин, потерявшей дочь.

Ведущая обратила внимание на реакцию пользователей после того, как краткий отрывок ее видео начали распространять в соцсетях и критиковать вид и ее действия во время обращения к певице. По ее словам, полную запись сначала воспринимали совсем по-другому, ведь зрители слышали обращение целиком, а не только первые секунды.

«К сожалению, вижу, что происходит в комментариях под моим последним видео. Спасибо моей аудитории, что до вырезания первых 20 секунд моего обращения и его пускания по соцсетям, не было негативных комментариев. Все смотрели до конца и поняли, о чем речь шла», — отметила Ефросинина.

Звезда не отрицала, что ее вид в начале ролика мог показаться неподходящим для ситуации. В то же время, она призвала не сосредотачиваться только на этом, а обратить внимание на содержание сказанного. Ведь видео было реакцией на комментарии, в которых пользователи цинично делали «виновной» саму Федишин в потере ребенка.

Маша в фотоблоге призналась, что записала обращение спонтанно — настолько ее возмутили токсичные высказывания в адрес певицы. Она хотела поддержать Ирину и напомнить о необходимости тактичности, когда человек переживает горе.

«Да, в вырезанном куске это действительно выглядит плохо. Такой вид, будто мне все равно. Я хочу сказать, что ни в коей мере не хотела никого обидеть. Понятно, что я сразу написала семье Федишин, комментировала их посты… Но меня просто разрывало от увиденного в комментариях: когда женщины ненавидят других женщин, когда у них горе. Я в таком порыве записала видео с первого раза», — рассказала ведущая.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина также объяснила, что на момент записи делала утреннюю рутину. Именно поэтому слова сочувствия совпали с расчесыванием волос. По ее словам, это не было продуманным решением или попыткой «хайпануть» на трагедии, а действительно искренним сочувствием.

«Да, я была в ванной и приводила себя в порядок. И фраза о сострадании попала на это расчесывание. Так бывает, это не было специально. Я всегда, когда нервничаю, что-то делаю. Это совпадение. Мне жаль, что у 20-секундного ролика больше просмотров, чем у моего полного», — добавила блогер.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о личной жизни Ирины Федишин — как она потеряла дочь на восьмом месяце беременности и какая судьба ее постигла в браке с Виталием Човныком.

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