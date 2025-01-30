Мерил Стрип не успела вовремя сбежать от пожаров в Лос-Анджелесе: как актриса чудом спаслась

Голливудская актриса Мерил Стрип чудом спаслась от масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

В начале января США накрыло стихийное бедствие. В Лос-Анджелесе начались масштабные пожары, которые из-за ветров только усиливались и быстро перекинулись на элитный район Пасифик-Палисейдс, где живет немало звезд Голливуда.

Там расположен и дом актрисы Мерил Стрип. Для всех жителей района была объявлена эвакуация. Актриса должна была покинуть дом 8 января и отправиться в безопасное место. Однако племянник артистки Эйб рассказал изданию New York Magazine, что его тетя не успела эвакуироваться вовремя. Помешала актрисе дерево.

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

Дело в том, что из двора Мерил Стрип есть только один выход. Однако там упало дерево, которое не позволяло выехать. Но актриса не растерялась. Знаменитость одолжила резаки для проволоки и прорезала ими дыру в заборе, который она делит с соседями. Отверстие было достаточно, что Стрип смогла проехать там на авто. Наконец, через двор соседей актриса смогла выехать и убежать от надвигавшегося масштабного пожара.

Напомним, многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, а некоторые и близких. Актриса Дженнифер Гарнер рассказала, что ее родной человек погиб из-за стихийного бедствия.

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