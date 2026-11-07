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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Мерил Стрип опозорилась поступком во время войны в Украине и спровоцировала украинцев: что сказала актриса

Украинцы массово подвергли критике актрису и начали отказываться от своего увлечения ею.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Мерил Стрип

Мерил Стрип / © Associated Press

Голливудская актриса Мерил Стрип присоединилась к продвижению документального кино о российских «независимых» журналистах, вынужденных покинуть страну.

На встрече в Нью-Йорке она рассыпалась в комплиментах в адрес героев фильма и призвала зрителей посмотреть его, пишет Deadline. Но в этой истории оказалась красноречивая деталь: говоря об опасности для якобы «независимой» журналистики в России, актриса не вспомнила страну, на которую это государство напало и ведет кровавую полномасштабную войну.

Речь идет о документальном проекте режиссера Юлии Локтевой «Мои нежелательные друзья: Часть II — Изгнание». В нем показан опыт журналистов так называемых «независимых» российских медиа, оказавшихся под давлением власти и уехавших за границу. Лента продолжает историю, начатую в первой части документального цикла «Мои нежелательные друзья: Часть I — Последний эфир в Москве», которая для Мерил неожиданно стала «историей, которая зачаровала».

Мерил Стрип / © Associated Press

Мерил Стрип / © Associated Press

Во время мероприятия в Нью-Йорке Стрип обратила внимание на «бесстрашных людей», чьи истории легли в основу фильма. Актриса призвала посмотреть работу Локтевой и отметила журналистов, которые, несмотря на «опасность и давление», продолжали заниматься своим делом.

Реакция украинской аудитории оказалась неоднозначной. В соцсетях пользователи обратили внимание, что во время разговора о российских журналистах актриса ни слова не упомянула о полномасштабном вторжении РФ в Украину и его кровавых последствиях. Конкретно этот контекст стал поводом для критики её выступления.

Мерил Стрип / © Associated Press

Мерил Стрип / © Associated Press

В результате под разными постами с новостью на эту тематику в Threads пользователи не скрывали эмоций и гневно раскритиковали актрису. В частности, упрекнули ее кровавыми деньгами и пребыванием вне контекста.

  • Это моя любимая актриса уже почти 30 лет… Была! Мэрил, ты что!? П**дец, что с этим миром!

  • Западные элиты годами живут в комфортном мифе о «хороших россиянах» и «трагедии обеих сторон». Для них гораздо удобнее жалеть «страдающих» русских либералов в европейских кафе, чем смотреть в глаза реальному геноциду, который делает их страна.

  • Пока тысячи украинских женщин с оружием в руках защищают мир, а миллионы лишились дома, героями делают российских журналисток, большинство из которых упомянули об «оппозиционности» только тогда, когда это стало угрожать их личному комфорту.

  • Рашистское оппозиционное лобби повсюду. В Голливуде вообще его предостаточно. Ибо деньги любят все.

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассказал о рабочих спорах с дочерью, которой платит зарплату — из-за чего они ссорятся и мирятся.

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