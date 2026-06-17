Metallica возмутила украинцев сотрудничеством с российской группой, поддерживающей войну

Metallica

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Американская метал-группа Metallica оказалась в центре громкого скандала из-за сотрудничества с российской группой «Слот», которую связывают с поддержкой оккупации украинских территорий и российской агрессии.

Американские рокеры, которые с самого начала полномасштабной войны неоднократно помогали Украине, неожиданно столкнулись с волной критики со стороны собственных поклонников. Причиной стала публикация в Instagram, посвященная конкурсу каверов к 30-летию альбома «Load». Одним из отмеченных участников стала российская группа «Слот». Именно видео с ее исполнением появилось на странице Metallica. Вскоре под постом начали массово появляться возмущённые комментарии. Фанаты призвали музыкантов обратить внимание на деятельность российского коллектива.

Пост Metallica

«Вы совершили огромную ошибку. Пожалуйста, удалите это видео. Участники этой группы открыто поддерживают вторжение России в Украину», — написали пользователи под публикацией.

«Нельзя одновременно поддерживать Украину и продвигать группу, которая выступала на оккупированных территориях и перед российскими военными», — говорится в одном из самых популярных комментариев.

Особенно остро на эту ситуацию отреагировали украинские поклонники Metallica. Они напомнили музыкантам об их многолетней поддержке Украины и о военных, которые слушали легендарную группу даже на передовой. По мнению фанатов, появление «Слот» на официальной странице американского коллектива противоречит ценностям, которые Metallica демонстрировала после начала большой войны.

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Сообщение «Слот»

История самой группы «Слот» также вызвала дополнительные вопросы. В начале полномасштабного вторжения музыканты выступили с заявлением против войны, из-за чего столкнулись с проблемами в России. Впоследствии коллектив сменил состав, а уже позже российские СМИ сообщали о его выступлениях на оккупированной части Запорожской области перед военными РФ. Также группа неоднократно давала концерты в аннексированном Крыму после его оккупации.

После 24 февраля 2022 года Metallica активно поддерживала Украину не только словами. Через благотворительный фонд All Within My Hands музыканты перечислили сотни тысяч долларов на гуманитарную помощь украинцам, а также присоединились к сбору около миллиона долларов для инициативы #ChefsForUkraine. Именно поэтому нынешнее сотрудничество с российским коллективом стало неожиданностью для многих поклонников группы. На данный момент Metallica публично не отреагировала на критику и не пояснила, знали ли представители группы о деятельности «Слот» на оккупированных украинских территориях.

Metallica / © www.metallica.com

Напомним, недавно 62-летний лидер Metallica сделал предложение своей возлюбленной под водой прямо во время дайвинга с акулами.

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