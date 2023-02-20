Мэтт Дэймон намерен снять документальный фильм о войне в Украине

Голливудский актер Мэтт Дэймон, как и многие его звездные коллеги, поддержал Украину во время полномасштабной войны.

Звезда кино продемонстрировал свою поддержку украинцам и во время 73-го Берлинского кинофестиваля. Актер появился на презентации документального фильма "Поцелуй будущего", в котором говорится об осаде города Сараево в 90-х годах, в пиджаке со значком в виде сине-желтого медведя.

К тому же Дэймон заявил, что задумывается над съемками документального фильма о войне в Украине. Однако пока этот проект находится только на этапе размышлений, пишет Deadline.

"Я думаю, что сейчас об этом снимают много замечательных фильмов. Я уверен, что в будущем их будет очень много. Сейчас у нас ничего нет… Хотя, на самом деле, мы уже исследуем потенциал, но это на ранних стадиях", — ответил. Деймон.

Также актер подчеркнул, что пока не имел возможности лично познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но вспоминает знакомство с первой леди Еленой Зеленской на Ассамблее ООН в прошлом году.

Ранее коллега Мэтта Дэймона, актер Шон Пенн, вспомнил свое знакомство с президентом Украины Владимиром Зеленским и раскритиковал премию "Оскар" из-за того, что они не позволили украинскому лидеру выступить на церемонии.

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