Мэтт Деймон ошеломил похудением на 15 килограммов: "Не был таким со времен школы"

Мэтт Деймон / © Associated Press

Голливудский актер Мэтт Деймон ошеломил похудением на 15 килограммов.

На такие кардинальные изменения артист решился ради роли в кино. Звезда Голливуда снимается в фильме режиссера Кристофера Нолана "Одиссея", премьера которого планируется в середине лета этого года. В ленте Мэтт Деймон сыграл главную роль, а именно Одиссея.

Однако у режиссера были определенные требования к актеру. В частности, Мэтт Деймон должен был похудеть, но при этом не набирать слишком много мышечной массы. Наконец, актер начал свой путь с похудения и избавился почти от 15 килограммов, о чем говорится на подкасте на YouTube-канале New Heights. Мэтт Деймон говорит, что таким стройным не был со времен старшей школы: "Я не был таким легким со времен старшей школы".

А избавиться от веса актеру помог спорт и строгая диета, которую он выбирал вместе с врачом. Звезда Голливуда вообще отказался от глютена. Наконец, обычно вес знаменитости составлял от 84 до 91 кг. На время съемок ленты Деймон весил 76 кило.

Кстати, после завершения работы над "Одиссеей" актер продолжил придерживаться питания и заниматься спортом. По словам знаменитости, это уже стало его привычкой.

