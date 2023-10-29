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Мэттью Перри умер: реакция знаменитостей на смерть звезды сериала "Друзья"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3306
Время на прочтение
3 мин
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Мэттью Перри умер: реакция знаменитостей на смерть звезды сериала "Друзья"

Мэттью Перри

Смерть знаменитого актера стала настоящим шоком.

Мир всколыхнула новость, что 28 октября умер известный американский актер Мэттью Перри, который прославился благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Знаменитость умер в собственном доме в Лос-Анджелесе в джакузи. Причиной смерти стало утопление. В настоящее время ведется следствие.

Смерть Мэттью Перри стала настоящим шоком для его друзей, коллег и поклонников. Они делятся воспоминаниями о нем и рассказывают, каким актер был при жизни. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей на смерть звезды сериала "Друзья".

Мэгги Уиллер

Актриса играла вместе с Мэттью Перри в сериале "Друзья", она воплотила роль Дженис – подружку Чендлера Бинга. Мэгги отметила, что смерть артиста – это тяжелая и печальная потеря. Однако Мэттью Перри навсегда будет жить в сердцах своих фанатов, которым он подарил немало незабываемых моментов.

"Какая потеря… Мир будет скучать по тебе, Мэтью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я рада, что мы с тобой разделили вместе столько творческих моментов", — написала в своем Instagram Уиллер.

Мэттью Перри и Мэгги Уиллер в сериале
Мэттью Перри и Мэгги Уиллер в сериале "Друзья" / Фото: Фото из социальных сетей

Шеннен Доэрти

Американская актриса много лет дружила с Мэттью Перри. Шеннен отметила, что ей его будет не хватит. Также артистка вспомнила, каким актер был при жизни. По словам Доэрти, у Перри действительно было необычайное чувство юмора, как и у его персонажа в сериале "Друзья".

"Мы всегда веселились и поддерживали друг друга. У Мэтта всегда было отличное чувство юмора. У нас с Мэттом было свидание, и это было на День святого Валентина. Наша дружба длилась долго. На самом деле целую жизнь. Я знаю, что многим больно, особенно нашей маленькой банде. Многим его будет не хватать, а нам так точно", — поделилась актриса в Instagram.

Мэттью Перри из Шеннен Доэрти / © instagram.com/theshando
Мэттью Перри из Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Морган Фэйрчайлд

Актриса работала вместе с Мэттью Перри в сериале "Друзья". Морган сыграла маму Чендлера Бинга – Нору Тайлер Бинг. Знаменитость отметила, что смерть Мэттью Перри стала для нее настоящим шоком.

"У меня разбито сердце из-за преждевременной смерти моего "сына" Мэттью Перри. Потеря такого блестящего молодого актера – шок. Я выражаю любовь и соболезнования его друзьям и семье, особенно его отцу Джону Беннетту Перри", — написала актриса в соцсети X.

Мэттью Перри и Морган Фэйрчайлд в сериале
Мэттью Перри и Морган Фэйрчайлд в сериале "Друзья" / Фото: Фото из социальных сетей

Алисса Милано

Актриса работала с Мэттью Перри на съемочной площадке. По словам знаменитости, актер обладал отличным чувством юмора и был очень сильно добрым.

"Мэтти всегда был самым смешным в комнате и самым добрым. Он был добрым! Мои соболезнования всем, кто его любил", — написала Милано в своем Instagram.

Мэттью Перри / © Associated Press
Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Пейджет Брюстер

Актриса играла с Мэттью Перри в сериале "Друзья", по сценарию она была его подружкой, по имени Кэти. Пейджет выразила свои соболезнования, а также посоветовала прочесть мемуары актера "Друзья, любовницы и большая передряга".

"Он был милым со мной в "Друзьях" и всякий раз, когда я видела его когда-либо. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие – помогать. Наверху ему не удастся спокойно отдохнуть, ведь он будет слишком занят тем, что всех будет радовать своим чувством юмора", — написала в соцсети X актриса.

Мэттью Перри / © Associated Press
Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Мередит Селенджер

Актриса вместе с Мэттью Перри снималась в фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона". Она отметила, что ей будет не хватит своего приятеля.

"О нет! Мэтти! Ох, друг. Мое сердце разбито. Мэтти...Мы с Мэттью знакомы с 16 лет. Ох, друг. Нет слов. Покойся с миром, милый Мэттью Перри. Покойся с миром, милый друг", — написала актриса в своем Instagram.

Мэттью Перии / © Getty Images
Мэттью Перии / Фото: Getty Images

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады был знаком с Мэттью Перри. Политик в соцсети X отметил, что смерть актера очень сильно его шокировала и огорчила.

"Смерть Мэттью Перри шокирует и огорчает. Я никогда не забуду игры на школьном дворе, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут той радости, которую он принес им. Спасибо за весь смех, Мэттью. Тебя любили – и по тебе будут скучать", — написал Джастин Трюдо.

Реакция Джастина Трюдо / © Фото из социальных сетей
Реакция Джастина Трюдо / Фото: Фото из социальных сетей

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Дата публикации
Просмотры
3306
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