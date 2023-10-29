Мэттью Перри умер: реакция знаменитостей на смерть звезды сериала "Друзья"

Мир всколыхнула новость, что 28 октября умер известный американский актер Мэттью Перри, который прославился благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Знаменитость умер в собственном доме в Лос-Анджелесе в джакузи. Причиной смерти стало утопление. В настоящее время ведется следствие.

Смерть Мэттью Перри стала настоящим шоком для его друзей, коллег и поклонников. Они делятся воспоминаниями о нем и рассказывают, каким актер был при жизни. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей на смерть звезды сериала "Друзья".

Мэгги Уиллер

Актриса играла вместе с Мэттью Перри в сериале "Друзья", она воплотила роль Дженис – подружку Чендлера Бинга. Мэгги отметила, что смерть артиста – это тяжелая и печальная потеря. Однако Мэттью Перри навсегда будет жить в сердцах своих фанатов, которым он подарил немало незабываемых моментов.

"Какая потеря… Мир будет скучать по тебе, Мэтью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я рада, что мы с тобой разделили вместе столько творческих моментов", — написала в своем Instagram Уиллер.

Мэттью Перри и Мэгги Уиллер в сериале "Друзья" / Фото: Фото из социальных сетей

Шеннен Доэрти

Американская актриса много лет дружила с Мэттью Перри. Шеннен отметила, что ей его будет не хватит. Также артистка вспомнила, каким актер был при жизни. По словам Доэрти, у Перри действительно было необычайное чувство юмора, как и у его персонажа в сериале "Друзья".

"Мы всегда веселились и поддерживали друг друга. У Мэтта всегда было отличное чувство юмора. У нас с Мэттом было свидание, и это было на День святого Валентина. Наша дружба длилась долго. На самом деле целую жизнь. Я знаю, что многим больно, особенно нашей маленькой банде. Многим его будет не хватать, а нам так точно", — поделилась актриса в Instagram.

Мэттью Перри из Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Морган Фэйрчайлд

Актриса работала вместе с Мэттью Перри в сериале "Друзья". Морган сыграла маму Чендлера Бинга – Нору Тайлер Бинг. Знаменитость отметила, что смерть Мэттью Перри стала для нее настоящим шоком.

"У меня разбито сердце из-за преждевременной смерти моего "сына" Мэттью Перри. Потеря такого блестящего молодого актера – шок. Я выражаю любовь и соболезнования его друзьям и семье, особенно его отцу Джону Беннетту Перри", — написала актриса в соцсети X.

Мэттью Перри и Морган Фэйрчайлд в сериале "Друзья" / Фото: Фото из социальных сетей

Алисса Милано

Актриса работала с Мэттью Перри на съемочной площадке. По словам знаменитости, актер обладал отличным чувством юмора и был очень сильно добрым.

"Мэтти всегда был самым смешным в комнате и самым добрым. Он был добрым! Мои соболезнования всем, кто его любил", — написала Милано в своем Instagram.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Пейджет Брюстер

Актриса играла с Мэттью Перри в сериале "Друзья", по сценарию она была его подружкой, по имени Кэти. Пейджет выразила свои соболезнования, а также посоветовала прочесть мемуары актера "Друзья, любовницы и большая передряга".

"Он был милым со мной в "Друзьях" и всякий раз, когда я видела его когда-либо. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие – помогать. Наверху ему не удастся спокойно отдохнуть, ведь он будет слишком занят тем, что всех будет радовать своим чувством юмора", — написала в соцсети X актриса.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Мередит Селенджер

Актриса вместе с Мэттью Перри снималась в фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона". Она отметила, что ей будет не хватит своего приятеля.

"О нет! Мэтти! Ох, друг. Мое сердце разбито. Мэтти...Мы с Мэттью знакомы с 16 лет. Ох, друг. Нет слов. Покойся с миром, милый Мэттью Перри. Покойся с миром, милый друг", — написала актриса в своем Instagram.

Мэттью Перии / Фото: Getty Images

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады был знаком с Мэттью Перри. Политик в соцсети X отметил, что смерть актера очень сильно его шокировала и огорчила.

"Смерть Мэттью Перри шокирует и огорчает. Я никогда не забуду игры на школьном дворе, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут той радости, которую он принес им. Спасибо за весь смех, Мэттью. Тебя любили – и по тебе будут скучать", — написал Джастин Трюдо.

Реакция Джастина Трюдо / Фото: Фото из социальных сетей

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