Между организаторами "Евровидения-2023" и певицей Русланой произошел скандал

Меньше месяца осталось до грандиозного музыкального события – международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Как известно, в этом году мероприятие состоится в Ливерпуле, Великобритания, куда его перенесли из Украины из-за полномасштабного вторжения рф. На событие пригласили выступить украинских артистов, которые в свое время представляли нашу страну на "Евровидении".

Впрочем, в этом списке не оказалось певицы Русланы, которая с песней "Wild Dances" принесла Украине победу на "Евровидении" в 2004 году. Отметим, что Руслана была первой, кто триумфовал от нашей страны на музыкальном первенстве.

О том, что ее не пригласили выступить в Ливерпуле, Руслана рассказала на странице Facebook:

"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет проходить от имени Украины, и состоится в Ливерпуле. Я этого не знаю. По состоянию на сегодняшний день я не имею никакого предложения или официального приглашения от организаторов конкурса. На главной сцене "Евровидения" мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах", — рассказала артистка.

Слава Украине! Дорогие украинцы и все, кто сейчас интересуется и пытается почувствовать, понять, помочь Украине. У... Опубликовано Ruslana Lyzhychko Суббота, 22 апреля 2023 г.

Также Руслана отметила, что она сейчас наблюдает за тем, как будут происходить события и больше ничего не будет комментировать: "От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации. Не я принимаю решение", — сказала исполнительница.

Выступление Русланы на конкурсе "Евровидение-2004", где она победила

Руслана обратилась к своим поклонникам за советом, стоит ли ей дальше ждать приглашения выступить на "Евровидении", или отказаться от предложения поучаствовать в конкурсе, если такое все-таки поступит.

Напомним, ранее было объявлено, что на конкурсе со своими номерами выступят участники прошлых лет от Украины на "Евровидении". В частности, группа Go_A, певицы Джамала, Alyosha, Мария Яремчук, Верка Сердючка и другие.

Полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, грандфинал – 13 мая.

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