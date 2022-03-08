Международный женский день: первая леди США в своей речи поддержала смелых украинок

Джилл Байден отметила смелость украинок.

Первая леди США Джилл Байден поздравила с Международным женским днем. В своей речи она также вспомнила и смелых украинок, которые сейчас защищают свое государство от российских оккупантов.

Об этом идет речь на странице Джилл Байден в Instagram.

"В этот Международный женский день мы чествуем женщин во всем мире, которые мужественно используют свой голос, чего бы это ни стоило. Нашим сестрам из Украины, которые борются за свободу своей страны и жизнь своих семей: мы солидарны с вами", — говорится в обращении .

Также Джилл Байден упомянула и о россиянках, которые выходят на акции протеста против режима Путина.

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