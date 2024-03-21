Michelle Andrade о случайной встрече с Потапом, который за границей: "Мы уже никогда не будем друзьями"

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала, как однажды встретила своего экс-продюсера Потапа, который сейчас находится за границей.

По словам артистки, эта встреча была случайной, но после нее Мишель еще раз убедилась, что им с Потапом больше никогда не быть друзьями.

"Потап очень эмоциональный, правда. Мне кажется, что он очень энергетический человек. Иногда трудно с ним говорить, если честно. Я его встретила только однажды после полномасштабного вторжения, это была довольно непонятная встреча. Как будто было все хорошо, но все равно я чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не стану загадывать, но просто вот так", — сказала Андраде в интервью "Радіо Промінь".

Michelle Andrade и Потап

Также артистка прокомментировала, в каких отношениях осталась со своим экс-продюсером Ириной Горовой. По словам Мишель, они с Горовой и Потапом прекратили сотрудничество еще до того, как лейбл MOЗGI переформатировали в Pomitni, и за него сейчас отвечает только Горова.

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы вели переговоры о том, что мы уже не хотим работать вместе. Потому что я поняла, что хочу дать себе время для того, чтобы создать что-то новое. И когда вы развиваетесь – вы идете вместе или уже по отдельности. Я поняла, что я хочу уже, наверное, отдельно, потому что некоторые мои идеи не поддерживали… Мне очень тяжело, когда в творческих моментах мне не дают слова, не поддерживают… Сейчас, например, когда вижу Иру где-то, мы можем поздороваться. И все нормально", — поделилась Андраде.

Michelle Andrade и Потап

Напомним, не так давно Michelle Andrade впервые рассказала о своем новом бойфренде. Также артистка призналась, планирует ли выйти замуж.

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