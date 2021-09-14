Michelle Andrade порадовала видео, как плавала со свиньями в Карибском море

Ведущая путешествует по Гондурасу.
Украинская певица боливийского происхождения, телеведущая Michelle Andrade порадовала фолловеров милыми кадрами.
Так, во время съемок тревел-шоу в Гондурасе звезда поплавала в Карибском море со свиньями. Соответствующими фото и видео артистка поделилась в своем Instagram. Мишель не скрывала своего восхищения от купания с животными.
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"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с ракушками, даже с акулами, а я решила впервые нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками! Запомню на всю жизнь!" — поделилась эмоциями звезда.
В комментариях пользователи написали, что публикация их изрядно порадовала.
- Вы такие милые
- Класс!
- Прикольно
- Какая вы счастливая на этом видео
Напомним, Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором она 20-летняя позирует в купальнике. На снимке артистка изображена на фоне реки.