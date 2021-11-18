Michelle Andrade рассекретила свои гонорары за участие в шоу "Орел и Решка"

Michelle Andrade рассекретила свои гонорары за участие в шоу "Орел и Решка"

Мишель утверждает, что каждому ведущему платят по-разному.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade снимается в шоу "Орел и Решка".

Звезда в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ" рассказала о гонорарах, которые получают ведущие проекта. Как признается Мишель, у каждого он разный. Она говорит, что все зависит от подписанного контракта.

В частности Слава уточнил в исполнительницы, сколько именно она получает: от тысячи долларов до двух тысяч.

Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish

"Может быть, даже и больше. Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности", — не стала уточнять звезда.

Кроме того, артиста заверила, что это очень тяжелая и изнурительная работа. Также Мишель говорит, что заработанные деньги откладывает на важную для нее покупку. Она хочет приобрести автомобиль.

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