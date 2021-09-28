Michelle Andrade снялась для Playboy и засветила пышную грудь

Артистка решилась на откровенные съемки.

Украинская певица боливийского происхождения, телеведущая Michelle Andrade снялась для эротического мужского журнала.

Знаменитость украсила украинский глянец Playboy. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала несколько кадров. На фото звезда предстала в черном кожаном костюме. На некоторых фотографиях исполнительница расстегнула жакет и показала свою пышную грудь.

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Для фотосессии Michelle примерила образ дерзкой рыжеволосой девушки с длинной прической.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара", — игриво подписала фото артистка.

Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень ей подходит. Хотя некоторые и не оценили новые фото:

От вас такого не ожидала. Я думала вы не такая. Жаль!

Я получил достаточное количество эстетического удовольствия. Ты очень красивая!

Вас Каменских укусила?

Это очень горячо!

Напомним, недавно Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула бюст. Звезда поделилась новыми снимками.

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