Michelle Andrade снялась для Playboy и засветила пышную грудь

Артистка решилась на откровенные съемки.
Украинская певица боливийского происхождения, телеведущая Michelle Andrade снялась для эротического мужского журнала.
Знаменитость украсила украинский глянец Playboy. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала несколько кадров. На фото звезда предстала в черном кожаном костюме. На некоторых фотографиях исполнительница расстегнула жакет и показала свою пышную грудь.
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Для фотосессии Michelle примерила образ дерзкой рыжеволосой девушки с длинной прической.
"Почему бы во вторник не устроить немного пожара", — игриво подписала фото артистка.
Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень ей подходит. Хотя некоторые и не оценили новые фото:
- От вас такого не ожидала. Я думала вы не такая. Жаль!
- Я получил достаточное количество эстетического удовольствия. Ты очень красивая!
- Вас Каменских укусила?
- Это очень горячо!
Напомним, недавно Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула бюст. Звезда поделилась новыми снимками.