Michelle Andrade / © скриншот с видео

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Певица Michelle Andrade презентовала новую песню «Комарики» и клип к ней, в которой появилась сразу в двух противоположных образах — самоуверенном парне и девушке, которая пытается привлечь его внимание. Для съемок артистке пришлось овладеть необычным для себя атрибутом — нунчаками.

Новый трек артистки — ироническая история о влюбленности, из-за которой можно потерять голову и забыть о собственных нуждах. В центре композиции — ситуация, когда один человек готов посвящать все свое время объекту симпатии, тогда как тот гораздо больше увлечен собой, друзьями и личными интересами.

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Michelle Andrade / © скриншот с видео

Michelle Andrade / © скриншот с видео

Мишель признается, что и сама переживала подобный опыт. В то же время певица убеждена: в отношениях важно не растворяться в другом человеке и не пытаться любой ценой заслужить его расположение.

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«Мне никогда не нравилась идея, что девушка должна бегать за парнем и доказывать, что она достойна его внимания. Я тоже имела опыт, когда человек становился центром моей жизни, хотя для него я не была таким же приоритетом. Иногда мы настолько увлекаемся кем-то, что теряем себя. Но я хочу напомнить девушкам: можно влюбляться, ошибаться, терять голову, но не стоит терять собственное достоинство», – поделилась артистка.

Michelle Andrade / © скриншот с видео

Над композицией работала команда, создавшая предварительный хит исполнительницы SORRY: певица Liza Bibikova, саундпродюсер DND и сама Michelle Andrade. В новой работе авторы соединили игривое звучание, провокационный юмор и самоиронию.

Не менее красноречивым получился и видеоряд. Режиссером клипа стал Инди Хаит, работавший над ним в сотрудничестве с Лизой Бибиковой. По сюжету Мишель перевоплощается в двух персонажей: мужчину, сосредоточенного исключительно на себе, и его противоположность соблазнительную и игривую девушку. Последняя пытается заинтересовать парня, флиртует с ним и всячески привлекает его внимание.

Michelle Andrade / © скриншот с видео

Michelle Andrade / © скриншот с видео

Однако впоследствии героиня сменяет тактику: вместо очередной попытки понравиться она берет в руки нунчаки. Так романтическая игра преобразуется в своеобразное противостояние, а образ оружия символизирует готовность девушки отстоять собственные пределы.

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Ради эффектных сцен артистке пришлось отдельно готовиться к съемкам и посещать тренировки с нунчаками. Мишель овладевала техникой владения ими, чтобы уверенно выполнять движения перед камерой. Таким образом, певица не только продемонстрировала необычное перевоплощение, но и воплотила главную идею песни: влюбленность не должна становиться причиной потери самоуважения.

Напомним, недавно Michelle Andrade удивила, почему отказывает в свиданиях и держит мужчин на расстоянии.

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