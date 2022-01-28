Michelle Andrade упала и больно ударила голову во время съемок популярного шоу

Michelle Andrade упала и больно ударила голову во время съемок популярного шоу

Звезда показала видео со съемок.

С украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade во время съемок одного известного трэвел-шоу случился неприятный инцидент.

К слову, звезда больно упала. Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На видео видно, как знаменитость падает со скейта и больно ударяется головой об землю. Дети, которых также снимали для шоу, сразу бросились помогать Мишель.

"Люблю свою работу", — подписала видео певица.

В комментариях Мишель начали сразу спрашивать, как она чувствует себя и все ли у нее хорошо. Исполнительница успокоила своих поклонников и заверила, что все хорошо.

К слову, неприятный инцидент случился относительно давно. Мишель только теперь об этом смогла рассказать.

Читайте также: