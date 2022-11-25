Michelle Andrade в корсете и чулках выпустила макси-сингл с украинскими песнями

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade представила макси-сингл "Неприховане", в который вошли три украиноязычных трека.

Также сегодня состоялась премьера откровенного видео Мишель на первую из альбома композицию "Час". Как рассказала исполнительница, "Неприховане" для нее – очень личная история, поскольку она впервые стала соавтором всех композиций.

Michelle Andrade

В трех треках в новом звучании и стиле – призыв не замирать, жить "сейчас", несмотря на "неизвестность", открывать свои чувства, любить, верить, писать новую собственную историю и светить в темноте еще ярче.

Песня "Час", на которую для Мишель снял клип режиссер BONDAR', была написана в один из самых сложных жизненных моментов артистки. "Когда ты оказываешься вдали от дома, все вокруг кажется чужим: люди, улицы, обычаи… Будущее – как хрусталь, а время как будто останавливается. В этот момент главное – не сложить руки, а принять все, что происходит вокруг, и идти дальше. Напомнить себе, что жизнь – это "сегодня". Так что нужно жить здесь и сейчас и писать новую собственную историю", – прокомментировала премьеру Андраде.

Песня "Світло" о ностальгии по прошлой жизни и воспоминаниях о мирных временах.

Michelle Andrade

А "Абсурд/Любов" – о том, что иногда любовь – как эмоциональные качели. Вы не можете быть вместе, но и отпустить друг друга – тоже. "Ты обещаешь себе, что это в последний раз, но чувство сильнее тебя. Остается лишь отдаться желанию, отпустить себя и снова расшатать эти качели эйфории внутри", – говорит Мишель.

Michelle Andrade

Напомним, ранее Michelle Andrade прокомментировала, почему разорвала рабочие отношения с Потапом.

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