Michelle Andrade в топе и трусиках игриво выпятила ягодицы

Звезда дерзко позировала перед камерой.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade довольно редко публикует откровенные фотографии.

Впрочем, похоже, она решила показать себя в новом амплуа. Поклонники точно не привыкли ее такой видеть. К слову, Мишель устроила дерзкий фотосет в довольно откровенном наряде.

Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish

Исполнительница позировала перед камерой в черном топе и трусиках с высокой талией. Также звезда дополнила свой образ кожаными штанами необычного кроя. Откровенный наряд придал образу звезды пикантности и соблазнительности.

Кстати, на фото знаменитость игриво выпятила свои ягодицы таким образом, что поклонники просто потеряли дар речи. Хотя, конечно, они засыпали ее комплиментами по поводу фигуры. Они утверждают, что Мишель просто невероятна и сексапильная.

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