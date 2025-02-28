Миграционная служба Украины ответила, почему отказывает в гражданстве артистке из России Юриной

Государственная миграционная служба Украины публично прокомментировала ситуацию вокруг гражданства экс-солистки группы YUKO, певицы Юлии Юриной.

Как известно, артистка родом из России уже 13 лет живет в Украине и популяризирует украинскую культуру через свою музыку. Уже не один год Юлия пытается получить гражданство Украины. У певицы есть все необходимые документы, она сдавала экзамены, состоит в браке с гражданином Украины, учится в столице, но ее попытки каждый раз напрасны. В отчаянии она регулярно освещает эту ситуацию в Сети и просит помочь.

На связь с разъяснениями вышла миграционная служба Украины. В своей публикации в Facebook учреждение объяснило, почему отказывает Юриной в получении украинского гражданства. Дело в том, что во время полномасштабной войны для получения паспорта Украины россиянами должны быть исключительные веские основания. К числу таких относятся: выдающиеся заслуги перед Украиной; военная служба по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины; получение вида на временное проживание в соответствии с частью двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и несовершеннолетних детей, имеющих законные основания для приобретения гражданства Украины.

Государственная миграционная служба Украины о гражданстве Юлии Юриной

Артистка, в свою очередь, уже отреагировала на такое публичное заявление в фотоблоге и рассказала о плане действий: "Сегодня (28 февраля – прим. ред.) ДМС на своем сайте опубликовали ответ на мой вопрос. К ним у меня нет никаких претензий, потому что они выполняют свою работу: есть законы и перечень документов. Сейчас буду пытаться услышать отклик от Минкульта, чтобы они мне ходатайствовали, чтобы я подавалась как стратегически важный человек для государства".

Юлия Юрина

Напомним, недавно Минкульт запретил выезд мужчинам-артистам за границу. Скандальный продюсер Потап неожиданно отреагировал на такое решение и объяснил свою позицию.

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