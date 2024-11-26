Михаил Хома довел до мурашек мощным исполнением духовного гимна Украины на службе в Ватикане

Украинский артист Михаил Хома, который ранее был более известным как Дзидзьо, спел в Ватикане духовный гимн Украины.

Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram. Артист поделился, что на 1000-й день полномасштабной войны в Украине в базилике Санта Мария ин Трастевере, Рим, состоялась важная служба, во время которой молились за нашу страну. Михаилу Хоме представился случай спеть духовный гимн Украины во время этого важного события.

"Имел большую честь быть приглашенным принять участие в этой службе, спеть духовный гимн Украины и прочитать часть молитвы. Почувствовал такую сильную энергию общей со всем миром молитвы, что знаю: Украина выстоит и победит", — поделился артист.

Михаил Хома на службе в Ватикане спел духовный гимн Украины

К слову, эту службу организовывал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш с участием первой леди Елены Зеленской. Михаил Хома же, в свою очередь, благодарен за доверенную ему важную миссию.

Напомним, недавно Михаил Хома праздновал день рождения. Певца публично с праздником поздравил приятель Александр Пономарев, который рассказал об их дружбе.

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