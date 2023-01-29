Михаил Кукуюк очаровал фото с красавицей-женой

Украинский актер театра и кино, звезда комедии "Свингеры" и участник проекта "Танцы со звездами" Михаил Кукуюк не скрывает, что женат и счастлив в личной жизни.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Кукуюк активно постил фотографии вместе с супругой в своих соцсетях. Артист уже довольно давно женат на режиссере и актрисе Анастасии Осмоловской, которая младше мужа на 13 лет.

Михаил Кукуюк с женой / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Супруги воспитывают общую дочь Марию. Ранее в одном из своих интервью Кукуюк делился, что они с избранницей познакомились в нулевых. Актер так сильно влюбился, что с тех пор не отпускал любимую ни на минуту. По словам Михаила, когда он увидел Анастасию, он почувствовал, что всю жизнь ее ждал и знал ее.

Михаил Кукуюк с женой / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

У пары много общих интересов. До полномасштабного вторжения супруги любили вместе путешествовать, посетили Шри-Ланку, Таиланд, Турцию, Канарские острова, устраивали себе поездку в Карпаты.

Михаил Кукуюк с женой / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Михаил Кукуюк с женой / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Михаил Кукуюк с женой / Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Как признавался Кукуюк, жена для него главный критик, к которому он очень прислушивается и не обижается. Также возлюбленная открыла артисту новый мир и познакомила его с современной драматургией.

Напомним, на днях Михаил Кукуюк поделился, что просился на фронт, и объяснил, почему его не взяли. Также артист рассказал, чем он сейчас занимается и как поддерживает украинских защитников.

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