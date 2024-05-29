Михаил Кукуюк высказался о законе о мобилизации и пойдет ли воевать, если во второй раз получит повестку

Артист раньше получал повестку, однако из-за проблем со здоровьем его не брали на фронт.

Звезда комедии "Свингеры", актер, ведущий и музыкант Михаил Кукуюк высказался о новом законе о мобилизации и готов ли идти воевать на фронт.

Раньше артист уже получал повестку и даже был готов встать на защиту Украины. Однако ему было отказано в службе. Дело в том, что у Кукуюка проблемы со зрением, поэтому на фронт его не могли взять. Тем не менее актер помогает военным, собирает средства на дроны и ездит с концертами к защитникам.

"Я близорукий. У меня зрение -10. Я постоянно здесь, я постоянно у ребят. В любую минуту мы готовы. Мы сейчас ездим, помогаем фронту, собираем на дроны, играем концерты", — прокомментировал актер в программе "Ранок у великому місті".

Михаил Кукуюк

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Михаил Кукуюк говорит, если он уже будет пригоден к службе и во второй раз получит повестку, то прятаться не будет и, конечно, отправится на фронт.

"Ни у кого не было мысли как-то там что-нибудь спрятаться или убежать", — добавил артист.

Напомним, недавно актер Вячеслав Довженко тоже высказался о службе на фронте. Артист ответил, есть ли у него бронь от мобилизации и пойдет ли воевать в случае получения повестки.

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