Михаил Панчишин неожиданно продает кубок победителя "Голосу країни-13" и объяснил почему

Тем временем тренер Артем Пивоваров рассказал о совместной песне, которую записал вместе со своей командой вокалистов шоу.

Победитель "Голосу країни-13" Михаил Панчишин, позывной Ptashkin, неожиданно заявил, что продает свой победный кубок.

Об этом певец рассказал вместе с тренером Артем Пивоваровым в "Сніданку з 1+1". В частности, кубок победителя "Голосу країни-13" они разыграют на своих официальных страницах в соцсетях, а все собранные средства пойдут на помощь ВСУ.

"Мы сейчас хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших официальных страницах в соцсетях. Пожалуйста, следите. Эти средства будут направлены на поддержку наших военных, непосредственно подразделению Михаила — "Боевые Бобры", — отметил Артем Пивоваров.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Кстати, звездный тренер шоу тоже заинтриговал новинкой. Музыкант вскоре выпустит композицию на слова Лины Костенко, которую спел вместе со своей командой из "Голосу країни-13".

"Через три недели мы выпускаем совместную песню вместе с Михаилом, а также всей моей командой "Голосу країни". Мы выпускаем песню на слова живой легенды Лины Костенко, которая любезно разрешила и согласилась дать стихотворение. Я положил это стихотворение на музыку, вместе с моей командой мы записали эту песню и сняли уже клип. Очень скоро мы уже представим ее", — поделился Артем Пивоваров.

Михаил Панчишин и Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/ptashkin.music

Напомним, 29 октября отгремел финал "Голосу країни-13". Победителем шоу стал подопечный Артема Пивоварова – Михаил Панчишин. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошел финал "Голосу країни-13".

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