Михаил Панчишин победил на "Голосі країни-13": выступление военного в финале с песней "Невідомий герой"

Только что на канале "1+1 Украина" отгремел грандиозный финал вокального шоу "Голос країни-13", съемки которого из-за полномасштабной войны состоялись в Польше.

Победителем 13 европейского сезона проекта стал участник из команды тренера Артема Пивоварова, военный ВСУ Михаил Панчишин, позывной которого Ptashkin. С первых выпусков вокалист покорял зрителей своими мощными выступлениями и никого не оставлял равнодушным.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

В суперфинале "Голосу країни-13" Михаил исполнил композицию "Невідомий герой". Именно с этой авторской песней победитель проекта на "слепых прослушиваниях" развернул сразу четыре тренерских кресла.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

"Как бы то ни было, победили ВСУ. Шнайдер, я обещал, что о наших пацанах не забудут, Прапор, Грошик, Кост…Следующая песня написала о них и о наших ребятах. Я буду дальше нести славу и буду дальше идти этот путь. Спасибо Артему большое. Хочу передать привет всем "Боевым Бобрам", — прокомментировал свою победу Панчишин.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

После оглашения результатов Михаил снова исполнил композицию "Невідомий герой", которую посвятил своим побратимам и с которой победил на "Голосі країни-13".

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