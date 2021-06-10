Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир

Видео начинается словами романтичной украинской поэтессы Лины Костенко — "Глазами ты сказал мне люблю".

Романтический и одновременно провокационный клип на новую песню "А мы с тобой любовники" презентовал эпатажный народный любимец Михаил Поплавский.

Instagram \ Михаил Поплавский

Премьера клипа состоялась в Киевском университете культуры.

"А мы с тобой любовники" – о необычном мире будущего, в котором выживут только влюбленные.

Instagram \ Михаил Поплавский

"Это провокационный клип, – уверяет ректор Университета культуры. – О жизни. И хотелось, чтобы каждый в созданных аллегориях увидел себя. О любви, что наполняет добром наши души. Это большая сила, которая дана не каждому. Любите и будьте любимы, ведь все мы этого достойны! Любовь спасет мир!" – сказал Михаил Поплавский.

По сюжету лирический герой – конечно, в исполнении Михаила Поплавского – наслаждается любовью двух очаровательных красавиц: блондинки Алины Гросу и брюнетки Анастасии Захандревич. Действо происходит в вымышленном футуристическом мире с роботизированными элементами, соединенными с цветами, которые являются аллегорией любви. Цветы пробиваются между мультитехнологиями и расцветают яркими оттенками, чтобы наполнить души любовью.

- Мне было очень приятно попробовать себя в такой роли, – поделилась Алина Гросу. – Я очень редко снимаюсь в чужих, а не в своих клипах. Поэтому искренне благодарю Михаила Поплавского, что он решил разделить со мной такое историческое событие. Ведь каждый клип, а их у Михаила Михайловича немало, – исторический. Это очень круто, когда человек после стольких лет в карьере, продолжает экспериментировать и совершенствоваться в творчестве".

Instagram \ Михаил Поплавский

Модель и известная ТикТок-блогер Анастасия Захандревич тоже очень довольна своей ролью.

- Хочу поблагодарить Михаила Михайловича за то, что мне выпала честь сняться в этом замечательном клипе и проявить себя, – говорит девушка. – Мне кажется, что я снялась в голливудском фильме"

Поддержать и поздравить Настю с новой ролью пришли друзья из TikTok House. Кстати, это еще одно доказательство того, что творчество Михаила Поплавского одинаково интересно и молодежи, и людям старшего поколения.

Более подробно о процессе создания и идее видео рассказала режиссер Елена Винярская.

- Михаил Михайлович сказал: 5-го ты снимаешь "Украинские вареники", а 6-го – "Мы с тобой любовники". Это что, предложение, удивилась я, и увидела в глазах Михаила Михайловича игривый азарт. Так и родилась идея этого клипа – все чувства герои выражают только с помощью взглядов.

Неудивительно, что видео начинается словами романтичной украинской поэтессы Лины Костенко – "Глазами ты сказал мне люблю".

Несмотря на то, что клип снят в очень целомудренной манере, с отсутствием любовных сцен, где герои даже не касаются друг друга – зрители чувствуют искры страсти, которые источают взгляды героинь.

Instagram \ Михаил Поплавский

Цвет клипа – оранжевый. И это довольно интересный выбор, ведь мы привыкли, что традиционно любовь изображают или в красных, или в розовых тонах. Но оранжевый – это цвет, который дает энергию и наполняет жизнь светом и красотой.

Среди главных персонажей клипа – оранжевый цветок. В нем режиссер увидела аллегорию любви.

Цветение цветка отождествляется с периодами любви. Прорастание, цветение и увядание – оно неизбежно. Но цветок увядает только для того, чтобы дать новые семена, новое цветение, новую жизнь! – поясняет Елена.

Іnstagram Михайла Поплавського

Елена Винярская уже работала вместе с Михаилом Поплавским и отметилась большим вниманием к деталям: от грима до аксессуаров. И, собственно, ради этого стоит поставить видео на паузу и рассматривать, к примеру, одежду лирического героя, которая меняется с черного на белый и наоборот, как символ того, что он будет одинаково предан и брюнетке, и блондинке.

А еще, чтобы совместить образ героя клипа с оранжевым цветком любви, режиссер заказала в ювелирной компании "Art Vivace Jewelry" драгоценную брошь "Два цветка". Украшение изготовлено из золота и серебра, инкрустированное драгоценными камнями, добываемыми в Украине, – топаза и горного хрусталя. Серебряный и золотой цветки крепко переплетаются между собой, символизируя вечную любовь.

Уже стало привычным, что каждый клип Михаила Поплавского снимают с использованием современных технологий. Поэтому и на этот раз футуристические пейзажи создавали с помощью VR-технологий, 3D-графики, LED cube, tracking systems и Unreal Engine 4.

Съемочный процесс длился 8 часов, а подготовка заняла почти два месяца. За это время прописывалась каждая деталь, подбирались "правильные" цвета и дизайн. Над клипом работала команда хореографов, парикмахеров, визажистов, реквизиторов Университета культуры. Совместными усилия была создана уникальная история любви в виртуальной реальности.

Instagram \ Михаил Поплавский

Уже сейчас команда Поплавского начала воплощать его новую гастрономическую идею – клип "Украинский борщ".

"Приходит время, когда стоит задуматься, а что ты оставишь после себя. За 25 лет было много украинских национальных проектов, которые мы организовали и финансировали. И я решил, что нам нужна мягкая культурная дипломатия, чтобы продвигать украинский продукт в мире. Вот, например, клип "Сало" набрал больше 5 миллионов просмотров за месяц, а "Украинские вареники" – 4 миллиона за две недели. И я ожидаю, что "Украинский борщ" наберет 10 миллионов просмотров. Поэтому мой лозунг таков: лоббировать, создавать, организовывать и продвигать в мире все украинское. Держим вместе украинскую волну!", – отметил Михаил Поплавский.

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