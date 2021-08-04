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Михаил Поплавский презентовал новый современный клип на песню "Батько" Актуально

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Михаил Поплавский презентовал новый современный клип на песню "Батько"

Лишь недавно вышла «гастрономически-патриотическая» серия новых видеоклипов Михаила Поплавского ( «Сало», «Українські вареники», «Український борщ»), и вот маэстро взялся за тему семьи.

На прошлой неделе вышел клип «Сину мій», а уже 3 августа в Киевском университете культуры состоялась презентация концертного клипа на песню «Батько». Впервые эту песню в исполнении Михаила Поплавского, украинцы услышали еще лет 10 назад.

Мощное видео, снятое с использованием современных  мировых технологий, рассчитанное на новое поколение, на молодежь. Целью которого было напомнить о ценности родительской любви. И слезы, выступившие на глазах у зрителей, доказывают, что создатели клипа сумели достучаться до сердец каждого.

Песня «Батько»  о вечных человеческих ценностях, отцовской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители это святые люди для каждого из нас! Любите и цените своих родителей. Берегите их, пока они живы!  сказал Михаил Поплавский.

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Теплые воспоминания о детстве

Ценители творчества Михаила Михайловича уже привыкли к его ярким клипам, а «Батько» снят в сдержанной, чисто «мужской» стилистике  в темных цветах.

Отец работал ездовым на ферме и все мое детство у нас были лошади. Я даже помогал отцу ими управлять. А еще, когда я был взрослым, приехал к отцу и он мне сказал: Михаил, мои годы пролетели как один день, поэтому наслаждайся каждым мгновением и живи на все сто. И я до сих пор придерживаюсь этой родительской установки, - вспоминает Михаил Михайлович.

Батько! Ти мене просив:

Сину, гідним чоловіком будь!

Батько! Ти благословив

На щасливу путь! На щасливу путь!

На видео быстро бегут свободные лошади, словно переносят всех обратно в детство. А за ними появляется ретро-фото Михаила Поплавского-старшего. В глазах его спокойствие и мудрость и эти качества он сумел передать своим детям.

Еще одной неожиданностью стало выступление сводного мужского хора факультета музыкального искусства КНУКиИ - 20 статных красавцев, которые съехались по приглашению ректора со всей страны. Все хористы одеты в смокинги, это придало чрезвычайного торжества видео, а масштабное и мощное исполнение песни сделало ее настоящей одой отцу.

Елена Винярская этот раз отказалась от шоу с постановкой танцев в пользу многоголосного пения. Режиссер мастерски соединила современность и классику и сумела в виртуальной реальности передать настоящие чувства.

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Возможность вспомнить наших родителей

– Спасибо, Михаил Михайлович, что вы поднимаете темы вечных ценностей: предыдущий клип о сыне, сейчас об отце. Вы великий украинец. Я смотрел клип и вспоминал своего отца, - так поздравил с выходом нового клипа Павел Зибров. И также отметил особенности аранжировки. Припев, когда поет мужской хор, напоминает церковное пение и это дает колоссальную энергетику.

Напомним, что Михаил Михайлович и сам отец. Поэтому поздравить его с премьерой пришли невестка Алина и сын Александр, поблагодарив за родительскую любовь.

Приехали на праздник и гости из-за океана. Автор песен Наталья Багмут, которая сейчас живет в Калифорнии, рассказала, что украинцы в США знают и любят песни Михаила Поплавского.

Так хочу наградить вас отличием  «За популяризацию украинской песни в Америке», сказала Багмут, вручая маэстро почетный диплом.

На презентацию приехал также и третий Президент Украины Виктор Ющенко. Он отметил значительный вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру, ведь именно благодаря культуре человек осознает, кто он есть на самом деле.

Это хорошая возможность вспомнить сегодня наших родителей, - отметил Виктор Андреевич.  Сказать о них доброе слово. Когда я смотрю на фотографию отца Михаила Михайловича, то вижу глубокую философию в его взгляде. Видно что это очень добрый человек, не сделал никому зла, честно и достойно прожил свою сложную жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 часа - понадобилось команде, чтобы снять клип.

20 хористов приняли участие в съемках. Это, вероятно, сделало его самым массовым среди всех клипов Михаила Поплавского.

Это уже 15-й клип Михаила Поплавского, который снимали с помощью современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

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КОМАНДА

Режиссер - известная клипмейкер Елена Винярская.

Второй режиссер - Михаил Харченко.

Оператор-постановщик - Дмитрий Мыслинчук.

3D-графика, виртуальная реальность «Unreal Engine», виджей, видеодизайн создавались компанией «Pravdin Production».

Дата публикации
Просмотры
232
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