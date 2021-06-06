Михаил Поплавский прокомментировал строительство скандального роскошного поместья

Недавно в Сети появилось видео с недвижимостью звезды.

Украинский артист Михаил Поплавский прокомментировал строительство скандального роскошного имения.

Так, ранее в Сети появилось видео с недвижимостью звезды, которое артист не задекларировал. На территории есть несколько домов и озеро. В программе "Світське життя" артист рассказал, что построил.

Светская жизнь

"Да небольшой дом на 260 квадратных метров, две спальни там. Поплавский — это же одна скромность. Несколько гектаров земли, чтобы был редис, картофель, огурчики, помидорчики. Я люблю сам выращивать и сам есть. Сколько химии. Я сейчас отказался от фруктов и овощей, потому что там много селитры и нитратов", — поделился певец.

Почему Михаил Поплавский собирается уйти на пенсию

Напомним, ранее Михаил Поплавский объявил о завершении карьеры певца и ректора. Артист объяснил причину своего решения.

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