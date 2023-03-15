Михаил Поплавский публично унизил студентку и попал в сексистский скандал

Певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский оказался в центре громкого скандала.

В Сети появилось видео со дня открытой двери в вузе, на котором артист общался с абитуриентами. Во время мероприятия разговор зашел о кейтеринге за кулисами и одна из девушек в зале в шутку поинтересовалась у ректора, угостят ли их варениками сегодня. На вопрос девушки Поплавский насмешливо ответил: "Посмотри на себя, еще вареники тебе".

Такой ответ Михаила Михайловича вызвало негодование среди присутствующих в зале. Молчать ученики не стали и задали ректору провокационный вопрос по поводу неуважительных обращений Поплавского к студенткам и общения с ними на "ты".

"Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?" — поинтересовался парень в зале.

Сначала артист начал отрицать подобные высказывания из уст, однако, когда девушки в зале начали говорить об имеющихся доказательствах, решил оправдаться.

"Это же провокация! Меня не за что критиковать вообще. Я чистый пиарщик. Если скандала нет, я его придумаю. Мы сейчас не говорим, уважение или не уважение. Я буду обращаться на "ты". Я к студентам на "вы" не обращаюсь", — сказал со сцены Поплавский.

В социальных сетях студенты КНУКиМ также решили поделиться подтверждением своих слов относительно пренебрежительного отношения ректора к девушкам-студенткам. На одном из роликов Поплавский говорит, что в вузе учится 80% "телок".

Напомним, недавно в сексизме обвинили певца Иво Бобула. В одном из интервью исполнитель назвал женщин "меркантильными" и "избалованными".

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