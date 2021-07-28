Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сын мой"

Михаил Поплавский презентовал клип на песню "Сын мой" (музыка — Николо Петраш, слова — Людмила Пономаренко). Если предыдущие видеоработы маэстро были более эпатажными, к чему публика уже привыкла, то в этом клипе акцент был сделан на душевности и важности семейных ценностей в нашей жизни.

"Дети — это гордость, надежда родителей и продолжения рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в своих детях себя", — говорит Михаил Михайлович.

Эта видеоработа является особой для Михаила Михайловича, потому что главным актером клипа стал его шестилетний внук — Егор. Он сыграл сына маэстро — Александра в детстве.

Михаил Поплавский шутит, что в качестве гонорара внук попросил iPhone 13 Prо, который уже должен выйти осенью этого года. "Я очень доволен, как Егор себя вел на съемочной площадке и как работал с режиссером", — признается Михаил Поплавский.

Модное видео было снято с использованием современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Режиссером клипа выступила известная клипмейкерка Елена Винярская, которая уже сняла Михаилу Поплавскому несколько видео.

"Идея клипа очень трогательная — любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь и защиту, уверенность и вера в себя — величайший дар отца сыну. Только за успехи сына отец радуется больше, чем собственных. Главный герой Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы в решении важных шагов. А малый, в свою очередь, делится с отцом своим детским мировосприятием — фантазиями, компьютерными играми и интересными для него развлечениями. Книга комиксов -это интерпретация «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери со словами из песни «сын мой», главное — «чтобы безоблачной была твоя дорога». А если будут облака, то главный герой клипа Михаил Поплавский, как все настоящие родители сделают все, чтобы эти «облака» не были большими. Любовь отца — исключительная. В ней мало слов и она бесценна. Именно эти щемящие и проникновенные чувства и является главным месседжем клипа ", — рассказала режиссерка клипа Елена Винярская.

На презентации клипа присутствовали родные Михаила Михайловича — сын Александр с женой Алиной, и конечно же Егор, для которого съемки в клипе стали актерский дебют. "Мы очень гордимся этой видеоработой, не только потому, что там снимался Егор. В песне действительно очень важные слова, которые близки сердцам всех родителей", — отметила невестка Михаила Михайловича Алина Поплавская.

Посетили презентацию и звездные гости — Виктор Павлик, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и другие.

Виктор Павлик, у которого недавно родился сын, признался, что эта видеоработа его очень тронула. "Я с большим трепетом смотрел этот клип. Мне сразу понравилась песня, она очень хитовая, — говорит артист. — Буквально с первого припева у меня появились слезы на глазах, мурашки по телу. Мне, как молодому отцу было очень приятно слушать эту песню и смотреть клип. Большому кораблю — большое плавание ".

Предыдущие клипы Михаила Михайловича на хиты «Украинский борщ», «Украинская вареники», «Сало» уже собрали миллионы просмотров в Ютубе. Маэстро уверен, что видео на песню «Сын мой», с которой он начал серию родственных видеоклипов, также найдет своего зрителя.

"В этом направлении мало кто из артистов снимает видеоклипы. Я уверен, крепкая семья — крепкое государство", — говорит артист.

Совсем скоро Михаил Поплавский представит клип на еще одну проникновенную композицию «Отец», режиссером которой выступила также Елена Винярская. Их тандем действительно можно назвать успешным — вместе им удается как эпатировать, так и умилять зрителя своей искренностью и открытостью.