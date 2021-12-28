Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"

В Киевском университете культуры состоялась премьера нового жизнеутверждающего клипа поющего ректора.

На премьерах Михаила Михайловича всегда многолюдно. Но 27 декабря в зале был настоящий аншлаг – зрители стояли по два-три ряда. И неудивительно, ведь новый концертный клип поющего ректора называется "Щастя є", а это именно то, чего каждый из нас желает ближайшим людям и себе на Новый год.

И сам клип оказался очень ярким и праздничным, хотя и поется в этой песне о важных для каждого из нас вещах, над которыми стоит задуматься.

- "Щастя є " – это моя философия жизни, – поделился с гостями Михаил Поплавский. – Я счастливый человек, потому что у меня есть много друзей, любимое дело, дорогие моему сердцу студенты. Я шел к счастью, словно сквозь тернии к звездам. И хочу, чтобы все были счастливы. В жизни есть пессимисты и оптимисты. На оптимистах держится мир, пессимисты – только зрители. Поэтому любите жизнь во всех ее проявлениях, ведь это и есть счастье.

Режиссер нового видео – известная клипмейкер Елена Винярская. Это уже их восьмая совместная работа с Михаилом Поплавским и видно, насколько удачен этот дуэт. Каждый раз креативность режиссера в сочетании с кипящей энергией Михаила Поплавского рождают интересные и необычные работы.

По сюжету главный герой в окружении красавиц-музыканток играет на ударных и на рояле, рассказывая о том, что мы сами строим свою судьбу. В это время фоном – на стенах и экране винтажного телевизора черно-белые архивные фото из жизни самого Михаила Поплавского, это его большой путь и иллюстрации к словам песни:

"Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе". Получилось очень символично.

– А еще счастье, – подчеркнул сам исполнитель, – когда вокруг тебя твои друзья, родители, дети, когда вы можете праздновать в кругу семьи, когда можете с благодарностью вспомнить тех, кто помогает вам быть счастливыми, помнить о своих корнях.

Кстати, о семье – одной из главных ролей – роскошной блондинки – исполнила невестка Михаила Михайловича – Алина Поплавская. Вторая актриса – Екатерина Гладий – в красном кудрявом парике – по словам ректора, очень напоминала ему его первую любовь.

А сам клип можно было назвать "Много оттенков красного" – подбирался красный костюм в роскошных пайетках для главного героя, кожаные соблазнительные платья балета, красные музыкальные инструменты, декорации, даже несколько видов красной помады для девушек. Еще одну из важных ролей исполнял белый цвет. И это не случайно – ведь, по словам Михаила Поплавского, именно красный и белый его любимые цвета, они делают жизнь ярче.

Как всегда большую работу проделала команда – стилистов, визажистов, хореографов. Девушки-танцовщицы даже открыли закулисную тайну, что им специально показывали, как нужно играть на бас-гитаре или барабанах, чтобы выглядеть как профессиональные музыканты.

– Клипом на песню "Щастя є", где использованы исключительно красные и белые цвета, мы начали новую серию работ – поделилась Елена Винярская. А Михаил Поплавский подтвердил – в новом году можем ждать новых клипов – еще минимум в шести цветах радуги.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Всегда на премьерах клипа Поплавского присутствуют звездные гости, высоко ценящие талант и креативность поющего ректора.

– Спасибо за оптимистический, светлый и радостный клип. Но на этот раз я восхищался вокалом Михаила Михайловича, – поделился Павел Зибров. – Послушайте только, как он исполняет припев, сколько в нем энергии, правдивости, надрыва. С каким драйвом, аж мурашки по коже, он берет верхние ноты! А еще мне очень понравилось, как девочки играли на барабанах и гитарах.

Премьеру также посетили супруги актеров Виталий Борисюк и Ольга Сумская. – Энергичный, жизнеутверждающий клип, – прокомментировала актриса. – И у вас не могло быть другого. Вы ведь заряжаете тысячи ваших студентов, которые выходят от вас окрыленными, вдохновляясь вашей любовью к жизни и чувством юмора.

Ольга Сумская также выразила восхищение цветовой гаммой, заметив, что такие яркие цвета омолаживают и солиста, и смотрящих видео.

Кстати, в начале 2000 года Ольга Сумская снялась в клипе "Прощання" Михаила Поплавского. И с таким теплом и вдохновением актриса вспоминала эту совместную работу, что Михаилу Михайловичу не осталось ничего другого, как пообещать ребрендинг клипа на эту песню.

Певица Мята отметила, что Михаил Михайлович как всегда "на стиле".

– Клип модный, стильный, молодежный. Вы, как всегда, в тренде, – поделилась впечатлениями девушка. – Костюмы, энергетика – все на высшем уровне. Счастье есть, потому что счастье – это дружить с вами. Счастье, что в нашей стране есть такой человек, который столько делает для украинского шоу-бизнеса.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

– В жизни все проходит через любовь. Любовь к отцу, матери, детям, любовь к Украине. Любовь и счастье идут вместе. Стремление к счастью – это основа каждого человека . А чтобы быть счастливым, нужно упорно идти к поставленным целям, - говорит Михаил Поплавский. Такое его жизненное кредо подчеркивают и слова песни:

"Знай, життя не чернетка, минуле не буде інакшим.

Пробачай, не здавайся, від себе до мрії іди

Хто ти є, ким ти станеш в житті – все залежить від тебе"

КОМАНДА

Режиссер клипа – Елена Винярская

Второй режиссер – Михаил Харченко

Оператор-постановщик – Павел Комар.

Конечно, стремясь идти всегда в ногу со временем, поющий ректор и его команда снова воспользовались современными мировыми технологиями: LED cube, VR-технологиями, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графикой.