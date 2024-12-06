Михаил Поплавский впервые за длительное время показал своего подросшего внука-копию

Народный артист Украины и ректор Михаил Поплавский показал редкое фото своего внука Егора.

Так, в фотоблоге шоумен опубликовал совместное фото с маленьким мальчиком. Егор попозировал на руках у дедушки на ярком фоне. Вероятно, фотография была сделана во время празднования Поплавского своего дня рождения.

В то же время артист обратился к своим поклонникам и поздравил их с Днем святого Николая, который в этом году украинцы празднуют 6 декабря. Михаил Поплавский рассказал о важности верить в чудеса и заботиться о близких.

Михаил Поплавский с внуком / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

"С днем святого Николая! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была радость, в домах царил уют, а жизнь наполнялась яркими моментами счастья! Остановитесь на миг, посмотрите вокруг и сотворите свое маленькое чудо для кого-то рядом: доброе дело, теплое слово или просто улыбка. Помните, что чудеса случаются с теми, кто в них верит! Вера – это магия", — написал певец.

Напомним, в День святого Николая звезда "МастерШефа" Лиза Глинская сообщила о беременности. Кулинар очаровала фото с заметно округлым животиком.

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