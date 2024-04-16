Михаил Поплавский впервые за длительное время показал своего взрослого сына и фото с молодости

Народный артист Украины Михаил Поплавский очень редко делится семейными фото и ничего не рассказывает о личной жизни.

Однако на этот раз исполнитель сделал исключение. Артист опубликовал в своем Instagram фото со взрослым сыном. Сначала Поплавский показал архивный снимок Александра. На черно-белой фотографии артист держит еще совсем маленького сына на руках. Кстати, на фото также запечатлен Михаил Поплавский еще совсем молодым. Артист тогда был худощавого телосложения и у него была густая темная шевелюра.

Михаил Поплавский с сыном / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Позже Михаил Поплавский опубликовал свежий редкий кадр с сыном. На снимке певец позировал рядом с Александром в кабинете. В общем, исполнитель показал, как с годами изменился он и его сын.

Михаил Поплавский с сыном / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Подписчики Михаила Поплавского в комментариях под фото написали немало комплиментов. Они отметили, что артист вместе с сыном выглядят очень счастливо.

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев впервые за четыре года встретился с сыном и дочерью. Продюсер показал трогательные фото с их встречи.

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