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О старте подготовки к премии во время брифинга в Университете культуры официально объявили автор идеи, генеральный продюсер и меценат проекта Михаил Поплавский вместе с соорганизатором церемонии, народным артистом Украины Павлом Зибровым. В настоящее время команда профессионалов активно работает над проектом: утверждены номинации, разрабатывается сценография, а экспертный совет уже принимает заявки и проводит отбор кандидатов.

«Украинская песня года» — это мегапроект, который более 20 лет популяризирует украинскую песенную культуру и формирует украинскую идентичность.

В этом году премия объединит на одной сцене легендарных артистов и молодых исполнителей, которые сегодня представляют страну на международной арене, вносят весомый вклад в поддержку Вооружённых сил Украины, борются за независимость и поддерживают дух нации. Помимо певцов, почётные награды получат авторы музыкального контента — поэты и композиторы», — отметил основатель «Украинской песни года» Михаил Поплавский.

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Экспертный совет работает под председательством народного артиста Украины, профессора Павла Зиброва. Заместители председателя совета — заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и заслуженный артист Украины, профессор Андрей Князь.

При выборе победителей эксперты будут учитывать:

Популярность: ротации на радио, присутствие на цифровых музыкальных платформах и в социальных сетях.

Культурный вклад : развитие и популяризация украинской песни.

Гражданскую позицию: участие в благотворительных мероприятиях и концертную деятельность в поддержку ВСУ.

Основные номинации премии: «Гордость украинской песни», «Легенда украинской песни», «Душа украинской песни», «Надежда украинской песни», «Гарант украинской песни» и другие.

История проекта: от телеэфиров до Книги мировых рекордов Гиннесса

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2004 год: На телевидении стартовал проект «Наша песня». В то время, когда информационное пространство было перенасыщено российским контентом, Михаил Поплавский вместе с единомышленниками публично заявил о миссии сохранить и развивать украинскую песню.

2012 год: Телемарафон «Песня объединяет нас!» вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый продолжительный музыкальный марафон национальной песни в прямом эфире. Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд непрерывно и транслировался в 150 странах мира.

• 2017 год: Грандиозная церемония награждения успешно прошла в Варшаве и транслировалась на Польском телевидении.

2019–2022 годы: Церемонии впечатляли зрителей оригинальностью и масштабностью. В 2021 году премия прошла во Всемирный день вышиванки под лозунгом «Держим вместе украинскую волну!».

16 февраля 2022 года –в День единения украинцев — во Дворце искусств «Украина» состоялась юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года».

Церемония награждения станет знаковым событием в праздновании 35-летия Независимости Украины и ещё одним свидетельством того, что украинская песня продолжает объединять поколения, вдохновлять нацию и представлять Украину миру.

«Я счастлив, что сегодня, в 35-ю годовщину Независимости Украины, звучат легендарные песни талантливых украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине. Через украинскую песню мы воспитываем чувство патриотизма у молодёжи, популяризируем украинский язык и поддерживаем молодых исполнителей, консолидируем украинское общество. За этим будущее!

Без украинской культуры, песни и языка нет нации. Держим вместе украинскую волну! Слава Украине!» — сказал Михаил Поплавский.

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