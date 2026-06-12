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Михаил Поплавский: юбилейная Национальная премия «Украинская песня года» будет приурочена к 35-летию Независимости Украины Актуально
В ноябре во Дворце искусств «Украина» состоится масштабное культурное событие –юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года — 2026». Мероприятие, посвящённое 35-летию Независимости Украины, призвано отметить украинских исполнителей, которые на протяжении десятилетий развивали национальное музыкальное пространство, сохраняли украинскую идентичность и популяризировали украинскую песню.
О старте подготовки к премии во время брифинга в Университете культуры официально объявили автор идеи, генеральный продюсер и меценат проекта Михаил Поплавский вместе с соорганизатором церемонии, народным артистом Украины Павлом Зибровым. В настоящее время команда профессионалов активно работает над проектом: утверждены номинации, разрабатывается сценография, а экспертный совет уже принимает заявки и проводит отбор кандидатов.
«Украинская песня года» — это мегапроект, который более 20 лет популяризирует украинскую песенную культуру и формирует украинскую идентичность.
В этом году премия объединит на одной сцене легендарных артистов и молодых исполнителей, которые сегодня представляют страну на международной арене, вносят весомый вклад в поддержку Вооружённых сил Украины, борются за независимость и поддерживают дух нации. Помимо певцов, почётные награды получат авторы музыкального контента — поэты и композиторы», — отметил основатель «Украинской песни года» Михаил Поплавский.
Экспертный совет работает под председательством народного артиста Украины, профессора Павла Зиброва. Заместители председателя совета — заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и заслуженный артист Украины, профессор Андрей Князь.
При выборе победителей эксперты будут учитывать:
Популярность: ротации на радио, присутствие на цифровых музыкальных платформах и в социальных сетях.
Культурный вклад: развитие и популяризация украинской песни.
Гражданскую позицию: участие в благотворительных мероприятиях и концертную деятельность в поддержку ВСУ.
Основные номинации премии: «Гордость украинской песни», «Легенда украинской песни», «Душа украинской песни», «Надежда украинской песни», «Гарант украинской песни» и другие.
История проекта: от телеэфиров до Книги мировых рекордов Гиннесса
2004 год: На телевидении стартовал проект «Наша песня». В то время, когда информационное пространство было перенасыщено российским контентом, Михаил Поплавский вместе с единомышленниками публично заявил о миссии сохранить и развивать украинскую песню.
2012 год: Телемарафон «Песня объединяет нас!» вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый продолжительный музыкальный марафон национальной песни в прямом эфире. Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд непрерывно и транслировался в 150 странах мира.
• 2017 год: Грандиозная церемония награждения успешно прошла в Варшаве и транслировалась на Польском телевидении.
2019–2022 годы: Церемонии впечатляли зрителей оригинальностью и масштабностью. В 2021 году премия прошла во Всемирный день вышиванки под лозунгом «Держим вместе украинскую волну!».
16 февраля 2022 года –в День единения украинцев — во Дворце искусств «Украина» состоялась юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года».
Церемония награждения станет знаковым событием в праздновании 35-летия Независимости Украины и ещё одним свидетельством того, что украинская песня продолжает объединять поколения, вдохновлять нацию и представлять Украину миру.
«Я счастлив, что сегодня, в 35-ю годовщину Независимости Украины, звучат легендарные песни талантливых украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине. Через украинскую песню мы воспитываем чувство патриотизма у молодёжи, популяризируем украинский язык и поддерживаем молодых исполнителей, консолидируем украинское общество. За этим будущее!
Без украинской культуры, песни и языка нет нации. Держим вместе украинскую волну! Слава Украине!» — сказал Михаил Поплавский.