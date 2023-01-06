Михаил Ясинский объяснил, почему бойкотировал братьев Меладзе с 2004 года: "Две устрицы"

Продюсер вспомнил, что братья всегда пытались усидеть на двух стульях.

Украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, почему всегда скептически относился к Константину и Валерию Меладзе.

Продюсер Оли Поляковой вспомнил на своей странице в Facebook, что его неприязнь к известным братьям появилась еще в 2004 году. Тогда Константин Меладзе позволил себе грубо высказываться в адрес солисток группы "ВИА Гра", продюсером которой является и сегодня. А уже в 2014 году, когда российская армия оккупировала Крым и Донбасс, оба Меладзе пытались усидеть на двух стульях.

"Когда в 2004 году братья Меладзе в интервью говорили, что бывшая солистка "ВИА Гра" Лобода, которую старший использовал, временное недоразумение и ее скоро забудут, я слился. Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на " "Евровидение" и в жюри российского шоу "Голос", я бесился", — написал Ясинский.

Возмутило продюсера и то, что за год до начала полномасштабной войны в Украине Валерий Меладзе стал одним из хедлайнеров известного украинского фестиваля Atlas Weekend.

"Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав", — написал Ясинский.

Также Ясинский добавил красноречивую подпись к фотографии с братьями Меладзе: "На фото: Две устрицы".

Когда в 2004 году братья Меладзе в интервью говорили, что бывшая солистка виа игра Лобода, которую старший использовал, временное... Опубликовано Yasinskiy Mike Четверг, 5 января 2023 г.

Отметим, что таким образом Михаил Ясинский отреагировал на недавний скандал с Валерием Меладзе. На корпоративе в Дубае кто-то из зала обратился к певцу с лозунгом "Слава Украине", а тот в ответ убрал микрофон и едва слышно ответил "Героям Слава". После этого в РФ потребовали признать артиста "иноагентом". В свое "оправдание" Меладзе сразу же опубликовал в Instagram видео, в котором заговорил о "братских народах" и "конфликтах" между ними.

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