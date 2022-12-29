Михаил Ясинский поделился редким фото дочери и показал, как она встретила 19-летие в укрытии

Руководитель компании Secret Service EA, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский поделился редким фото своей дочери Ренаты.

На своей странице в Facebook знаменитый отец разместил фотографию, на которой Рената изображена в бомбоубежище, спящей на скамейке. Как рассказал Ясинский, его дочь прилетела к отцу из США в Украину, чтобы встретить свой 19-й день рождения.

"Приехать на каникулы из США, чтобы встретить день рождения... в укрытии. Ренате 19. Не верится. Как и в то, что происходит. Но жизнь имеет свой ход. Всей душой хочу и все делаю для того, чтобы ход ее жизнь всегда была в безопасности", — прокомментировал изображение продюсер.

Дочь Михаила Ясинского / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

В свою очередь, подписчики страницы Ясинского поздравили Ренату с днем рождения и пожелали мирного неба над головой: "С именинницей! Пусть все складывается в ее жизни, так, как она мечтает", "Привет! Все пройдет! Наши дети стали взрослыми! К сожалению, эти обстоятельства идут им на пользу! Обними маму Ренаты, Божьей милости, исполнение мечтаний", "с именинницей! Хотим пожелать, чтобы ваша звездочка всегда светила ярко, чтобы вы всегда для нее были крыльями, которые не дадут упасть и помогут подняться к вершинам своих успехов и мечты!".

Напомним, не так давно Михаил Ясинский прокомментировал, действительно ли звезды зарабатывают во время благотворительных концертов.

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