Михаил Ясинский разнес предательницу Повалий и раскрыл логику ее выбора: "Куриные мозги"

Михаил Ясинский и Таисия Повалий

Украинский продюсер Михаил Ясинский резко высказался о скандальной певице Таисии Повалий, объяснив ее позицию во время войны и неожиданно разграничив понятие измены.

Один из самых острых моментов его интервью касался именно феномена певицы, которая после полномасштабного вторжения осталась в российском культурном поле. Ясинский говорит об этом без дипломатии, но с определенной попыткой анализа. Он подчеркивает: дело не только в личном выборе, но и в мировоззренческой системе координат. По его словам, в таких случаях важно понимать контекст формирования личности. Именно это, по его мнению, и объясняет поведение артистки. В то же время он не снимает с нее ответственности за решение.

«Я считаю, что в случае Повалий — это куриные мозги в сочетании с подлостью», — заявил Ясинский в интервью Дмитрию Гордону.

Он сразу уточнил: речь идет не только об эмоции, а о попытке описать внутреннюю логику таких действий. Продюсер убежден, что певица живет в другой воображаемой реальности — с собственными представлениями о государстве, культуре и идентичности. В этой системе координат ее шаги не выглядят как предательство, хотя извне воспринимаются именно так. Ясинский подчеркивает: он не оправдывает ее, но пытается объяснить механизм.

«Для нее это не измена. Для нее это абсолютно понятные вещи. Я ее ни в коем случае не оправдываю — для меня это предательство и подлость. Но я понимаю, почему так происходит», — делится продюсер.

Таисия Повалий / © instagram.com/tpovaliyofficial

Отдельно он обратил внимание на среду, которая формировала артистку годами. По его словам, это влияние началось еще задолго до 2022-го и постепенно закрепилось как единая «норма». Именно поэтому изменить эту оптику сейчас практически невозможно.

«Это как Android и iPhone — две совершенно разные операционные системы. И то, и то мобильный телефон. Но все работает совершенно иначе», — заявляет Михаил.

Отметим, Таисия Повалий после начала полномасштабной войны осталась в России и продолжила карьеру на местной сцене. Ее позиция неоднократно вызывала критику в Украине и стала предметом публичных дискуссий в культурной среде.

Напомним, недавно Басков поплатился за позицию во время войны в Украине. Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора выдвинули путинисту подозрение.