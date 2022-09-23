Михаил Ясинский впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil: "Осуждать никого не могу"

Известный продюсер Михаил Ясинский спрогнозировал будущее подопечной Jerry Heil и расставил все точки над "і" в вопросе о работе с ней.

Генеральный директор компании Secret Service EA и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский стал новым героем третьего выпуска YouTube-шоу "Инсайды".

Во время разговора с Александром Вареницей Ясинский раскрыл всю правду о сотрудничестве с певицей Jerry Heil и рассказал о прекращении долгосрочного контракта над проектом.

На вопрос, болезненным ли было расставание, Михаил ответил однозначно:

"Мы любовно не сходимся и полюбовно не расходимся. Это же как с женщинами. Есть те, которые в сложный момент поддерживают, а есть такие, которые в сложный момент уходят. Jerry относится ко второй категории. Моя задача как владельца компании и человека, который отвечает за коллектив, сделать таким образом, чтобы не было болезненно для компании и людей, которые с ней работали, хотя я скажу, что для девочек, которые работали с Яной, это был неприятный момент. Условия так сложились, беспрецедентно сложные условия, что осуждать я никого не могу. Я так организовываю рабочие процессы, чтобы это было не только безболезненно, но даже незаметно для компании в целом" – поделился Ясинский.

Михаил Ясинский

Продюсер добавил, что он сделал для себя выводы и ничего нового для него здесь нет:

"Артист должен иметь определенную свободу даже в отношениях с компанией. Поэтому компания должна создавать такие договоры с артистом, чтобы, отпустив его, не вредить. Я же делаю такие договоры, чтобы не вредить самому себе. Или расходимся таким образом, чтобы всем было хорошо", — отметил продюсер.

Михаил Ясинский и Jerry Heil

Что касается будущего Jerry Heil Ясинский прогнозирует обнадеживающие перспективы и предполагает, что Яна может стать первой украинской певицей, которая получит Grammy.

"Как человек, который любит ее талант, я не оцениваю Jerry Heil как проект, я оцениваю Яну Шамаеву, как творческого человека, очень талантливого и очень мотивированного. Я считаю, что она может получить Grammy. Я не говорю, что так будет, но потенциал для этого есть", — подытожил продюсер.

Читайте также: