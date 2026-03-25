Мика Ньютон кардинально сменила профессию и рассекретила, чем занимается

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон кардинально сменила профессию.

Об этом артистка рассказала в соцсетях. Исполнительница развивает и певческую карьеру, однако она также нашла свое призвание в кардинально другой сфере. Мика Ньютон проводит курсы, участникам которого помогает изучать английский язык, в частности, улучшать акцент.

К слову, соответствующие курсы Мика Ньютон продает уже два года, однако только сейчас об этом активно узнали в Сети. Певица также призналась, что была потрясена ажиотажем, что смогла быстро собрать желающих и закрыть набор.

"Если честно, я не ожидала столько ажиотажа. Этому курсу уже два года, и для меня это одно удовольствие - делиться своим опытом", - делится артистка.

Напомним, недавно Мика Ньютон отпраздновала день рождения в США. Артистке исполнилось 40 лет. Исполнительница опубликовала свои свежие фото и ошеломила молодым видом.