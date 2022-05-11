Мика Ньютон о том, как ее заставляли говорить по-русски: "Я была ребенком и этого не понимала"

Мика Ньютон о том, как ее заставляли говорить по-русски: "Я была ребенком и этого не понимала"

Украинская певица Мика Ньютон, уже более 10 лет живущая в США, вспомнила начало своей певческой карьеры.

В интервью программе ЖВЛ Ньютон поделилась, что думала о том, как в свое время ее, девушку с запада Украины, ломали и заставляли говорить по-русски. Тогда артистка записала свой первый альбом, полностью русскоязычный:

"Я сейчас думаю, насколько меня тогда ломали и пропаганда была русского языка. Я же из западной Украины, я украиноязычная. Я не учила русский в школе. Когда мне было 15 лет, я поступила в эстрадно-цирковой. Я помню, когда я пошла учиться, все было на русском. Я одна была, кто говорил на украинском. Я помню, писала российские конспекты украинскими буквами", — призналась Ньютон.

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Она поделилась, что тогда, будучи 15-летней, верила людям, которые занимались ее продвижением и не задумывалась над пропагандой:

"Я много анализировала, и думаю, насколько у нас, у меня были суперпроукраинские песни, ну Западная Украина, и насколько меня красиво ломали. Мне было 15. Кому ты веришь? Взрослым людям, они знают как лучше. Тогда как, все мечтали попасть в Россию. А почему? Деньги. Все хотели делать бизнес. Я, ребенок, этого не понимала", — сказала Мика.

Артистка призналась, что где-то злая, что не отстаивала себя, но понимает, что была слишком юной и думала, что так правильно:

"Я задумываюсь, как петь эти российские песни. Я понимаю, что их знают, сериал "Кадеты", кто-то придет на концерт, захотел бы их услышать. Мне сейчас вообще неприятно петь на русском", — призналась Ньютон.

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