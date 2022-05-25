Мика Ньютон о возможности стать мамой после лечения рака яичника: "Эта тема у нас закрыта"

Украинская певица Мика Ньютон, которая полтора года назад объявила, что поборола рак, рассказала о состоянии своего здоровья и призналась, сможет ли родить детей.

Исполнительница поделилась, что после того, что она пережила ее беременность будет чудом. Об этом она рассказала для YouTube-канала "ДеЯк".

"Когда у тебя рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс организм прошел. Эта тема у нас закрыта просто. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо", – сказала Мика Ньютон.

Впрочем, Мика заявила, что стать мамой шансы у нее есть. Но для этого нужно запастись терпением:

"Время, деньги. Я должна быть в очень спокойном состоянии. Это очень много врачей. В прошлом году я проходила очень многое на эту тему. Это очень тяжело. Очень истощаешься", — объяснила исполнительница.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Однако из-за войны в Украине у звезды остается меньше времени на восстановление здоровья: она выступает на благотворительных концертах, воюет на информационном фронте и заботится о своих родителях и племяннице, которые на время военного положения поехали к ней в Америку:

"Мы свою жизнь с мужем поставили на паузу. Мы не в приоритете вообще. У нас в приоритете — это племянница, мама, папа. Боже, хочется плакать. Потому что это реально правда", — добавила Мика.

Преодолевать трудности певице помогает ее муж, американец Крис. О его заботе Ньютон не может говорить без слез.

"Просто повезло. Действительно очень сильно повезло с мужем. Очень серьезная поддержка. Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим. Мой муж что-то не понимает — пойдет читает об этом. Он говорит: а можешь мне прислать какую-нибудь ссылку, что с тобой происходит? Я хочу понять. Сидит, читает научные статьи, чтобы понять, что происходит со мной. Он мне делал уколы. Мы реально прошли за два с половиной года (прим. ред.) Нет времени даже выдохнуть Каждый месяц что-то такое и ты об этом не говоришь, потому что хочется быть сильной для людей, для семьи, для себя, поэтому когда спрашивают о карьере, ты так думаешь : хм, неужели это самое главное?" – говорит Мика.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Исполнительница вместе с мужем даже обсуждали возможность усыновления ребенка:

"Я ведь всегда говорила, что я открыта. Когда в Украине жила, мы очень много приезжали в детские дома, я и пела для них и помогала. То есть у меня сердце всегда открытое к деткам, я ужасно их люблю", — прокомментировала артистка.

Но из-за напряженной ситуации в родной стране Мики, она с ее мужем пока с таким ответственным решением не спешат:

"Будем постепенно решать. Вообще этот процесс тоже нелегок даже документально. Там столько всего нужно и доказательств. У меня много знакомых и родственников Криса усыновляли. Этот процесс не из легких. Поэтому нужно решить. А здесь столько всего сейчас", — сказала Ньютон.

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