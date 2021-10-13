Мика Ньютон объяснила свою позицию относительно концертов в России и заявила, что Крым — это Украина

Мика Ньютон объяснила свою позицию относительно концертов в России и заявила, что Крым — это Украина

Артистка уже много лет не выступает в России.

Певица Мика Ньютон решила пообщаться со своими поклонникам.

В Instagram-stories в нее спросили, не хочет ли она вернуться в Россию. Артистка дала четкий ответ, что всегда идентифицировала себя украинкой и жила в Украине. Также артистка заявила, что считает Крым украинским.

Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton

"Начнем с главного — я украинка. Я всегда жила в Украине. Я не люблю говорить о политике, но я против того, что происходит между нашими странами. Я против войны! Я считаю, что Крым — это Украина", — ответила артистка.

К слову, Мика Ньютон говорит, что уже много лет отказывается от концертов в России. Также она не выступает на корпоративах.

"Я уважаю всех своих поклонников со всего мира, но здесь для меня очень принципиально", — поделилась исполнительница.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку