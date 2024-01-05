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Мика Ньютон откровенно призналась, боялся ли ее муж-американец во время войны ехать в Украину

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Мика Ньютон откровенно призналась, боялся ли ее муж-американец во время войны ехать в Украину

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Исполнительница рассказала о переживаниях во время поездки.

Известная украинская певица Мика Ньютон откровенно ответила, боялся ли ее муж-американец Крис Сааведра приезжать в Украину во время полномасштабной войны.

Недавно исполнительница впервые за восемь лет вернулась из США на Родину. Мика Ньютон приехала не сама, компанию ей составил муж-американец. У поклонников сразу возник вопрос, не боялась ли артистка возвращаться во время полномасштабной войны. Мика откровенно ответила, что переживания, конечно, были. Однако они не боялись поездки.

Более того, артистка подчеркнула, что ее муж очень любит Украину, поэтому они счастливы, что наконец-то у них получилось приехать.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

"Не страшно… Конечно, очень много эмоций и переживаний… Но мы очень счастливы быть здесь. Крис очень любит Украину", — отметила певица.

Напомним, недавно Мика Ньютон вернулась в Украину и уже успела попасть под массированный ракетный обстрел. Артистка рассказала о пережитых эмоциях и обратилась к миру с призывом немедленно остановить действия страны-агрессора России.

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Дата публикации
Просмотры
153
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