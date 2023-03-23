Мика Ньютон отреагировала, что представительница Швеции на "Евровидении-2023" Loreen "сплагиатила" ее песню

В Сети активно обсуждают, что конкурсная песня представительницы Швеции Loreen на международном песенном соревновании "Евровидение-2023" Tattoo на самом деле является плагиатом.

Трек шведской исполнительницы сравнивают с композицией украинской певицы Мики Ньютон "В плену", которую она выпустила в 2005 году. В частности, треки очень схожи по мелодии.

Loreen — Tattoo

Примечательно, что этот факт беспокоит не только украинских еврофанов. Как призналась Мика Ньютон, очень много вопросов от ее иностранных поклонников по этой теме. Так что артистка уже прокомментировала ситуацию. Мика отметила, что не видит в этом никакой драмы, а Loreen желает только успеха на "Евровидении".

"Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на "Евровидении". Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга!" – прокомментировала Ньютон.

Мика Ньютон прокомментировала плагиат ее песни / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, в это время стало известно, сколько денег потратят на подготовку номера представителя от Украины, группы TVORCHI для конкурса "Евровидение", а также на что именно потратят эти деньги.

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